«Гуф снова умер!» — вспомним самые громкие скандалы рэпера в его день рождения

Влада Некрасова

41-летний российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, который замешан в самых ярких сплетнях СМИ уже не первый год, сегодня празднует день рождения.

Что только не пережил Гуф за свою творческую карьеру… Срывы, дурка, неистовые крики? Было… Провокационные скандалы, манерные выходки, разборки с селебами, наркомания? Тоже было… Этого парня ничем не удивить, он сам может стать неплохим примером полной отрешенности. Ну и, разумеется, не можем не упомянуть о королеве хайпа Айзе, которая, кстати, по темпераменту ему подходила на все 150%, когда парочка жила вместе!

А еще Леша стал лицом одного из самых знаменитых российских мемов. «Гуф умер». Слышали что-нибудь об этом? Не каждый может похвастаться тем, что его фейс пересылают в картинках все подростки России. Кстати, мем появился еще в далеком 2011, когда СМИ начали трубить: «В теракте в аэропорту Домодедово погиб известный рэпер Гуф». С тех пор Лешка «умирает» практически каждый год. Давайте ему пожелаем долгой и легкой жизни в этот знаменательный день.

«Гуф, желаю тебе больше не жениться на всяких Айзах и избавь нас БОЖЕ от всех этих историй с натравливаем собак, версусах с Птахой и твоих бесчисленных рехабах в дурке! Короче, стань уже нормальным человеком… Давно пора»,

— необычно поздравили Гуфа в сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости