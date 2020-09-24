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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Аналогичное решение организация приняла в отношении Тимофея Лапшина — бывшего члена сборной России, ныне выступающего за Южную Корею. Проверка на предмет возможного нарушения ими антидопинговых правил началась после изучения отчета Ричарда Макларена и информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Глазырина — двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, пятикратный призер этапов Кубка мира.

Лапшин сменил спортивное гражданство в 2017 году. В его активе серебро и бронза ЧЕ, а также 6 подиумов на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитраж оправдал россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову, апелляцию Ольги Зайцевой суд удовлетворил лишь частично.

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По материалам: uposters.ru

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