Яна Рудковская о воспитании Гном Гномыча, ссорах с Евгением Плющенко и скандале с Ритой Дакотой

Вадим Карасев

Сегодня 45-летняя Яна Рудковская, которая вообще довольно редко дает интервью, стала новой героиней YouTube-шоу "Алена, блин!". В беседе с ведущей Аленой Жигаловой продюсер рассказала, как относится к хейту вокруг себя и своего младшего сына Саши, поведала о семейных отношениях с Евгением Плющенко, своем недолгом романе с Филиппом Плейном, скандале с Ритой Дакотой из-за сумок Louis Vuitton и многом другом. NEWSTES.RU приводит самые интересные цитаты из этого интервью.





Об отношениях с мужем Евгением Плющенко

Мы с ним за 13 лет совместной жизни ссорились два раза, и то по его инициативе. Со мной в принципе невозможно поссориться. Творческие люди, как Женя, — они все совершенно особенные. Не в плане того, что у них есть отклонения, а в плане того, что они люди, у которых есть свои фишки, свое настроение. Женя вообще Скорпион, с ним сложно ужиться, потому что, если у него плохое настроение, лучше не подходить, он просто закрывается в себе. Но я всегда умела найти в себе силы тихонечко уйти в другую комнату, и пока он меня не позовет, я никогда не попадалась под горячую руку. И мне повезло, что я очень занятой человек, я постоянно в работе. Например, я вижу, что моим подругам мужья постоянно названивают, а они им в ответ. У меня такого нет. Я позвонила 1—2 раза за день Жене или он мне, и все. Нет такого контроля, есть какое-то доверие. И после того, как мы с ним повенчались, у нас вообще минимизировались даже какие-то мелкие ссоры.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей

Про слухи об изменах Евгения Плющенко

Это просто невозможно. Я уверена в нем на 100 процентов, так же как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Объясню почему: если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек, он не будет обманывать. Тогда не надо было венчаться. Вот до венчания еще можно было допустить этот вариант. Как раз к вопросу, когда говорят: "Всегда мужчина виноват, загулял". Начните с себя, надо искать причину в себе. И я никогда не обвиняю никого, если что-то происходит: всегда начинаю с себя.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

О расставании с Евгением Плющенко и романе с Филиппом Плейном

Это мало кто знает, но действительно за мной ухаживали какое-то время. По-моему, это был 2008 год. У нас было расставание с Евгением как раз по его инициативе — мы ссорились то ли на два, то ли на полтора месяца. И за мной ухаживал Филипп Плейн, он прилетал в Москву ко мне, и я к нему летала в Швейцарию и в Лондон. Мы общались, он ухаживал за мной, и я с его родителями знакома. Но как только Женя написал мне, что у него все горит внутри и он очень меня любит... Мы остались с Филиппом в хороших отношениях, он прекрасный человек. Я просто сказала, что люблю другого человека. А он такой человек эпатажный: ему нравилось, что меня все узнают в Москве, что я такая амбициозная. Я не знаю, чем я привлекаю мужчин. Может быть, своим характером.

Филипп Плейн

О третьем ребенке и суррогатном материнстве

Я просто скажу — ждите, и мы ждем. Я просто человек суеверный, поэтому говорю — ждите. Мы действительно, наверное, первые так заявили, что прибегнем к услугам суррогатной матери в силу того, что у меня было несколько неудачных беременностей. Я говорю об этом открыто, потому что об этом нужно так говорить. Когда ты имеешь большое желание и у тебя есть возможности все-таки иметь еще детей, но ты не можешь сама выносить, то это единственный на сегодняшний день путь. Я боялась, что будет осуждение, а сейчас настолько пофиг... Если у меня будет такое счастье — еще один ребенок, а может, и не один, я буду очень-очень рада. Будем держать все пальчики.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей

О клевете издания Starhit о психическом здоровье Гном Гномыча

Совершенно непонятный, на мой взгляд, выстрел в спину моей семье в случае со Шкулевыми (Виктор Шкулев — президент компании Hearst Shkulev Publishing, которой принадлежит издание Starhit. — Прим. ред.) в виде Саши. Та же Наташа (Наталья Шкулева — дочь Виктора Шкулева и жена Андрея Малахова. — Прим. ред.), Тамара, супруга Виктора Михайловича, всегда восхищались Сашей: какой он классный, какой он талантливый, как он много работает, катается хорошо. Они его знают, они его видят, они его постоянно встречают. И когда выходит это на майские праздники, я пишу Наташе: "Уберите, это же неправда, какое психическое расстройство? Ребят, вы шутите? Ребенок катается в мировых шоу, он у всех на виду".

Да, он не хочет постоянно смеяться. Он хочет смеяться, когда ему смешно, — он же не идиот все время смеяться, да? И никто его из-под палки ничего делать не заставляет. Это ребенок с сумасшедшей спортивной нагрузкой. Он проходит диспансеризацию каждые три месяца. Он же выходит на соревнования, его же проверяют все врачи, это все серьезно.

Он абсолютно здоров. Он просто серьезный, потому что на нем груз ответственности. Если приходят обычные мальчик и девочка, то они имеют право упасть. А если упадет Саша Плющенко, то: «О-о-о». Как обычно у нас.

Яна Рудковская

О воспитании сына Саши

Он устает. Когда он устает, Женя (Евгений Плющенко — муж Яны Рудковской. — Прим. ред.) дает выходные. Но каким мы идем путем? Если мы идем путем серьезного спорта, конкурентного, на мировой арене: не середнячком быть, а действительно продолжать династию Евгения Плющенко, продолжать кататься, как его папа, — то планка очень высокая. Его папа самый титулованный фигурист планеты. Он должен не просто делать лучше, а на голову делать лучше, чем все остальные. Переплюнуть папу невозможно — я такую планку ему не ставлю. Но если бы он не был талантливым, то он бы никогда в жизни в фигурном катании не был, он бы пошел в другой спорт. Я вижу, какой Саша талантливый, — ему показывают, он делает. Теперь вопрос: талант талантом, а здоровье? Будет здоровье — будет дальше такой упорный график.

Он такой мальчик, который любит различные увлечения. То есть он хочет быть и военным, спецназером. Ему нравится играть в "стрелялки", он очень любит футбол. Мне нравится, что он такой спортивный.

Яна Рудковская с сыном Сашей

О прозвище сына Гном Гномыча

Мы хотим поменять ему никнейм на Алекс Плющенко. Мы уже писали в инстаграм сколько раз... Они говорят, что с галочкой верификации невозможно поменять. Уже никто его Гном Гномычем, кроме СМИ, не называет. Я вообще в своей жизни ни о чем не жалею. Я ему говорю: "Сашенька, родятся у нас еще дети, передашь по наследству тогда им инстаграм, а тебе заведем новый". Он отвечает: "Нет, мама, у меня там столько просмотров, я не хочу свой терять".

Сколько зарабатывает Гном Гномыч

Я могу сказать, что за прошлый год сумма его контрактов была 12 миллионов рублей. Мы это не скрываем и платим все налоги. Все нашивки у него на костюме — это спонсоры, которые поддерживают его. Он сам оплачивает нянь, условно говоря, — это с его денег. Он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей, костюмы.

Одежду ему практически всю дарят, присылают. Собственно говоря, сколько он зарабатывает? Ну на квартиру, на машину уже давно заработал. У нас во Франции есть счет, и там родители до того момента, как ребенку исполнится 18 лет, не имеют права воспользоваться счетом. Поэтому все деньги за иностранные съемки, а также за его участие в иностранных шоу лежат там.

О хейте над возрастом и фигурой

Ну зачем глумиться над возрастом? "Вот, бабка, ты в купальнике". Да у меня фигура отличная, почему я не могу ходить в купальнике? Для моего 45-летнего возраста у меня фигура очень хорошая. То есть я раздеваюсь на пляже, все смотрят и говорят: "Блин, ну какая у тебя фигура. Повезло!". Не повезло, я просто реально мало ем и много тренируюсь.

Что касается хейта над возрастом, — я категорически против, когда начинают хейтить Валерию и других звезд. Мы в каком веке живем, ребят? Какие-то двойные стандарты. То есть, когда мы говорим о роликах про конституцию, где показывают, условно говоря, геев, — это фу, это плохо, это ужасно. Да, я согласна. А вот когда в телеграм-каналах идет именно конкретная травля из-за моего возраста? Слушайте, мне 45 лет. Какие ко мне вопросы? Чего кому не нравится? Не нравится — не смотрите!

То, что пишут в телеграм-каналах, — это распущенность. Непроверенные данные и так далее и тому подобное. Мы в любом случае ведем это расследование, мы в любом случае узнаем, кто это, — ты знаешь мои возможности. Во-первых, я страшно не люблю клевету по поводу своего возраста. Я еще раз говорю перед всей страной: я окончила 55-ю школу города Барнаула. Весь город меня знает. В школе до сих пор работает мой классный руководитель София Федоровна Егорова. Ну съездите, зайдите в школу, спросите, в каком году я ее окончила. Несложно вычислить. Посмотрите всех моих одноклассников, найдите их. Уже 25 раз туда ездили Первый канал, НТВ — никто ничего не нашел. Потому что, к их сожалению, мне все-таки 45. Но вот придумывают и придумывают, а люди верят.

О наказании за клевету

Давно нужно, чтобы был очень большой штраф за распространение ложной информации. Когда есть иски о защите чести и достоинства, то они даже если и выигрываются, то ты больше платишь за адвокатов, чем получаешь от твоего оппонента. Я, допустим, 15—20 лет работала на свою репутацию. И вдруг какой-нибудь там блогер, который на своем хайпе заработал определенную аудиторию, пишет какую-то ерунду про меня. В один день он просто берет и ставит под сомнение мою репутацию, которую я зарабатывала годами. Просто человек, у которого даже нет никакого образования. Сейчас же все блогеры. И он становится блогером, выпускает какую-нибудь статейку, пост или на YouTube передачку, и его цитируют наши прекрасные СМИ, и начинается хейт. Закон должен быть. Если я подаю на этого блогера в суд, то его сразу же должны везде блокировать, проверять информацию и взимать огромный штраф.

О скандале с Ритой Дакотой из-за Louis Vuitton

Это не "гив" ("гив" — конкурс в Instagram с призами. — Прим. ред.). Круг — это другое. Это когда, например, собираются 10 блогеров, они выкладывают посты одинаковые, — такая история, типа мы обмениваемся аудиторией. Разыгрываем какие-то деньги, подарки. В чем идея круга? Аудитория подписывается на твоих друзей: их фолловеры подписываются на меня, мои — на них. И если им нравится твой контент, то после окончания круга они у тебя остаются.

Организатор позвонил мне и сказал, что хочет сделать какой-то круг необычный: "Ты же мозг, придумай!". Я предложила сделать с Louis Vuitton — я люблю этот бренд, мне нравится идея, что мы будем разыгрывать не только деньги, но и вещи, о которых многие мечтают. Он сказал, что это классная идея. Я еду в Louis Vuitton, покупаю там на миллион рублей. И говорю: "Тогда мое условие, что 10 человек разыгрывают только моих друзей". Я все это придумала, показала, как нужно сниматься, вложила душу.

И за два часа до запуска я попросила посмотреть, кто там участвует. Я увидела, что там Рита Дакота, но она и участвовала в других моих кругах. Ну я ж не буду смотреть, кто что выложил, ведь была договоренность, что выложить надо фото с нашими сумками. И вдруг мне пишут из российского Louis Vuitton: "Извините, пожалуйста, мы ничего против не имеем, это ваши личные вещи, вы можете делать с ними что хотите, но дело в том, что в вашей истории есть блогер, у которого не ваши вещи, а вещи бутика, снятые в апартаментах. И еще там очень некрасиво написано: "Раздаем халяву от Louis Vuitton". Вы попросите, чтобы человек удалил или просто заменил фотографию".

Я захожу на страницу, узнаю VIP-апартаменты, там сидит Рита вообще не с нашими сумками, а с сумками бутика. То есть любой человек, который мимо ГУМа проходил, мог зайти и сказать: "Тут Рита Дакота раздает сумки. Давайте, я хочу взять". Мне показалось, что это нечестно. Я позвонила организатору и попросила, чтобы Рита убрала фото. Я была не против того, чтобы она оставалась, но это было неправильно. Он позвонил, она не захотела убирать.

Рита Дакота

Я ей набрала. Дословный текст: "Рита, здравствуйте, это Яна Рудковская. Вы участвуете в моем круге, дело в том, что вы не имеете право разыгрывать то, что не принадлежит вам. Это мелкое, но мошенничество. Мы можем разыгрывать только те вещи, которые купила я в Столешниковом. Насколько я знаю, у организатора была даже с вами фотосессия в офисе, но вам не понравилась стена в горошек. Пожалуйста, поменяйте фотографию, потому что это неправильно. У нас все-таки история с Louis Vuitton и подача, которую вы делаете: "Раздаем халяву от Louis Vuitton", она выглядит дешмански. Поменяйте фотографию, и никаких проблем нет". Ответ Риты: "А что это я буду что-то убирать, да кто ты вообще в принципе такая?". В шоу-бизнесе я не знаю ни одного человека, кто бы так мог со мной разговаривать. Я просто офигела от того, как она со мной разговаривала.

Яна Рудковская

После этого я записываю ей голосовое сообщение, в котором говорю, что она с юридической точки зрения не права. Сказала, что я не против, чтобы она осталась в круге, просто надо убрать фотографию. Она убрала, подождала сутки, пока собрала всю нашу аудиторию, — 250 тысяч к ней пришло от нас, и с утра бабахает этот пост.

Что она сделала? Она сыграла на классовой ненависти. Она придумала эту историю для того, чтобы показать: вот богатые и бедные. А что, я эти деньги не заработала? Я заработала и заплатила все налоги. У меня даже не было мысли, что человек на основе нашего разговора придумает, что я ее выгнала из круга. Я просто не понимала, зачем это ей. И тут я навожу справки и узнаю, что человек очень любит хейт, и что у нее вышел альбом, и что он, как и все ее творчество, не зашел. И мне несколько серьезных друзей предложили поддержать ее альбом. Мне знаешь что жалко? Что девочка красивая и талантливая, но я, будучи в этой индустрии шоу-бизнеса, только после прослушивания ее альбома узнала какие-то ее песни. То есть я понимаю, что человек живет хейтом.

Обращение Саши Плющенко в Владимиру Путину

В рамках программы младший сын Яны Рудковской Саша не только рассказал о своем распорядке дня, друзьях и школьных занятиях, но и напрямую обратился к президенту РФ Владимиру Путину с целью признать к ответственности СМИ, которые разносят клевету:

Журнал Starhit, как вам не стыдно про меня писать гадости, про других детей? Это нельзя делать. Я хотел бы обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали не про кого гадости без разрешения моих родителей.

Саша Плющенко