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Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане

Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане

Ускорение «россиизации северных территорий» — так назвали в Японии решение России о строительстве асфальтовых дорог на Шикотане, который является самым маленьким островом Южно-Курильской гряды. В Токио подобную активность восприняли болезненно как «символичное совпадение», напрямую связав ее с уходом японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации северных территорий», пишет интернет-портал Yahoo News Japan, указывая, что на одном из «северных островов» — Шикотане — полным ходом развернулось строительство современных дорог с асфальтовым покрытием.

«Утром 23 сентября был дан старт дорожным работам по строительству десяти илометровой современной дороги с асфальтобетонным покрытием между селами Малокурильское и Крабозаводское. Раньше на Шикотане асфальтовых дорог не строили. Новая трасса создается в рамках инфраструктурной программы „План развития Курильского архипелага“. Закончить дорогу планируют в будущем году. Для маленького Шикотана она явится важной артерией, соединяющей разбросанные по нему поселки», — говорится в статье.

Издание обращает внимание на то, что хозяйственное освоение острова Шикотан продвигается вперед быстрыми темпами. В сентябре 2019 года на его территории в поселке Крабозаводский в торжественной обстановке был открыт построенный на инвестиции крупнейшей сахалинской рыбопромышленной компании АО «Гидрострой» самый большой в России рыбоперерабатывающий завод. И вот теперь речь зашла о развитии инфраструктуры острова.

«Прежде Шикотан по развитию инфраструктуры отставал от значительно более крупных Итурупа и Кунашира», — уточняет Yahoo News Japan.

ИА Newstes со ссылкой на российских экспертов сообщало, что новое правительство Японии, которое возглавил Ёсихидэ Суга, в ближайшее время не будет портить отношения с Москвой, поднимая сложную для РФ проблему Курильских островов, поскольку главными задачами Токио на сегодняшний день являются другие проблемы — вывод экономики из стагнации и «бодание» с Китаем. Хотя министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги все же отметил, что его страна всё-таки будет предпринимать усилия для того, чтобы заключить мирный договор с Россией и решить территориальный вопрос.

Напомним: консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны Россия и Япония ведут с середины прошлого века. Основным препятствием для его заключения является вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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