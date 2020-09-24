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Экс-адвокат Пашаев собрался избраться в Госдуму

Экс-адвокат Пашаев собрался избраться в Госдуму

Бывший адвокат Эльман Пашаев, лишенный статуса после громкого дела Михаила Ефремова, собрался стать депутатом Государственной думы. По его словам, Мосгордума для него – слишком низкий уровень.

В интервью ТАСС Пашаев рассказал, что принял решение избраться в Думу еще в прошлом году.

"Я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовится к выборам в Госдуму. От какой партии, пока не буду разглашать", – сказал он.

Пашаев добавил, что считает депутатскую работу схожей с адвокатской – и там, и там суть заключается в защите интересов людей. Теперь он хочет заниматься этим "на более высоком уровне".

Ранее Минюст потребовал наказать адвокатов, выступавших в рамках уголовного дела актера Михаила Ефремова. В палаты поступили представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева в связи с их публичными высказываниями по делу артиста. В итоге Пашаев был лишен статуса.

11 сентября стало известно, что Пашаев может быть арестован, если удастся доказать, что он подстрекал свидетелей давать ложные показания.

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По материалам: uposters.ru

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