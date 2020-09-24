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Электронная регистрация поверки бытовых счетчиков стала обязательной

Электронная регистрация поверки бытовых счетчиков стала обязательной

В России начали действовать новые правила поверки бытовых счетчиков, установленных в жилых помещениях. Теперь она должна подтверждаться электронной регистрацией, а на бумаге сведения выдаются пользователю лишь для информации. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС „Аршин“) результаты метрологических работ будут не действительны», — пояснил Абрамов.

Росстандарт также советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков, при этом стоит проверить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация.

Специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Глава Росстандарта уверен, что изменения законодательства помогут защитить потребителей от мошенников. Весной Абрамов говорил, что стоимость поверки домашних счетчиков не увеличится из-за новых правил.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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