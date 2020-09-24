Электронная регистрация поверки бытовых счетчиков стала обязательной
В России начали действовать новые правила поверки бытовых счетчиков, установленных в жилых помещениях. Теперь она должна подтверждаться электронной регистрацией, а на бумаге сведения выдаются пользователю лишь для информации. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Росстандарт также советует гражданам заранее запланировать на начало 2021 года поверку счетчиков, при этом стоит проверить на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация.
Специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.
Глава Росстандарта уверен, что изменения законодательства помогут защитить потребителей от мошенников. Весной Абрамов говорил, что стоимость поверки домашних счетчиков не увеличится из-за новых правил.