Энергетика и притягательность: как очаровать окружающих

Вадим Карасев

Энергетика и притягательность неразрывно связаны. Чем сильнее биополе человека, тем сильнее он влияет на всех вокруг. Эксперты рассказали о том, как эффективно очаровывать окружающих.

Энергетика человека является одним из главных параметров нашего состояния, за которым эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пристально следить. Повысить энергетику поможет смена обстановки, арт-терапия, медитации и многое другое. Старайтесь поддерживать силу своего биополя.

Правильный внешний вид

Не нужно быть «мисс Вселенная» или «мистер Олимпия», чтобы притягивать людей. Красота и кубики на животе ничего не решают. Самое главное, чтобы человек нравился сам себе и выглядел гармонично, соответствуя своему внутреннему наполнению.

Когда человек нравится себе, с ним все в полном порядке — он спокоен, уверен в себе, позитивен. Даже если его внешность далека от идеала, которые навязывает общество, он все равно будет очаровывать людей, потому что его биополе будет мощным из-за уверенности в себе и любви к своему образу.

Интеллект, образованность, эрудиция

Все это позволяет поддерживать любой разговор. Нет никакой пользы от пяти дипломов, если они не помогают сближаться с людьми и разговаривать с ними о чем угодно. Достаточно вспомнить, насколько приятно общаться с тем, кто, к примеру, может поговорить о работе, потом переключиться научные темы, а затем дать совет в любви.

Люди нуждаются в общении. Умение поддержать любую беседу — это очень полезный навык, с которым достичь больших высот в любви, работе и бизнесе можно без особых проблем. Старайтесь развиваться во всех направлениях — это станет отправной точкой в счастливое будущее.

Психологи советуют не только говорить, но и слушать. Не будет никакого смысла в том, что вы знаете больше других, если не давать окружающим тоже выражать свое мнение. Беседа — это умение говорить о том, что интересно собеседнику. Следуя этому правилу, вы станете гораздо притягательнее.

Спорт и физические упражнения

Совсем не обязательно пропадать в спортзале вечерами и поднимать тяжести. Вполне достаточно больше ходить пешком, делать зарядку по утрам. Многие скажут, что это никак не связано с обаянием, но это не так.

Все дело в том, что физическая активность повышает уверенность и делает энергетику человека более устойчивой. Многочисленные исследования также показывают, что люди, которые хотя бы минимально практикуют физические нагрузки, гораздо счастливее. Счастье — это настоящий магнит для окружающих.

Умение признавать свою неправоту

Неуступчивость раздражает нормальных людей: они не хотят спорить и тратить нервы впустую. Если не соглашаться с мнением окружающих по каждому поводу, а в случае неправоты не признавать ошибок, можно быстро оттолкнуть от себя всех вокруг.

Любой человек иногда бывает не прав, делает кому-то больно. Все, кто умеет признавать ошибки и просить прощения, заслуживает искреннее уважение взрослых и зрелых людей. Также полезным является умение прощать окружающих, не зацикливаться на прошлом и обидах, ведь негативные эмоции делают нас менее привлекательными. В современном мире, к сожалению, многие думают, что это слабость и трусость, но это совершенно не так.

Самодостаточность взглядов

Эрудиция и интеллект — это не заучивание информации, а умение быть гибкими, несмотря на наличие собственных взглядов на мир. Более того, наши взгляды и мнения формируются из знаний. Если знаний нет, то и мнение относительно мира и всего происходящего будет посредственным.

Люди тянутся к тем, кто смотрит на мир через призму своего опыта и знаний, а не так, как сказали ему смотреть родители, друзья, общество. Человек, который самодостаточен в своих мыслях и жизненных правилах, всегда максимально притягателен для окружающих. Оригинальность взглядов — это настоящий магнит для внимания людей, особенно если человек не навязывает никому своего мнения.

Умение говорить правду

Не нужно говорить правду в ста процентах случаев, ведь существует и ложь во спасение. Тем не менее, когда человек открыто говорит нам, что и почему ему в нас не нравится, это заставляет уважать его, а не ненавидеть. Гораздо хуже, когда кто-то врет и притворяется, но делает это неумело, и все видят, что человек лицемер.

Если говорить правду, но преподносить ее правильно, согласно обстановке, то люди обязательно поймут, что этот человек не врет, не притворяется, что ему можно доверять. Они будут тянуться к нему, ведь он их очарует.