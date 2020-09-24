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"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины

"Это наш ответ России": во что НАТО превращает армию Украины
Совместное десантирование, изучение тактики, знакомство с техникой НАТО — украинских солдат и офицеров уже несколько дней тренируют их британские и американские союзники. По заявлениям Киева, это ответ на учения России "Кавказ-2020". О том, как западные инструкторы пытаются подтянуть ВСУ до современного уровня, — в материале РИА Новости.

Британский десант

Первый этап маневров "Объединенные усилия — 2020" начался с высадки британских и украинских военнослужащих в Николаевской области. Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Королевских вооруженных сил прибыли на военно-транспортных самолетах C-130 Hercules.


Затем над полигоном раскрылись парашюты десантно-штурмовых подразделений ВСУ, которых доставили военно-транспортные Ил-76МД и Ан-26. Высадившись и осмотревшись, бойцы обеих стран выдвинулись к пунктам сбора, отрабатывая по пути различные учебные задачи.

# В мире
По материалам: ria.ru

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