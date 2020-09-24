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Юля Пересильд отвергла Романа Абрамовича

Юля Пересильд отвергла Романа Абрамовича

В сети не утихают слухи о романе Юли Пересильд и Романа Абрамовича. Дело дошло до того, что о лав-стори знаменитого российского олигарха и актрисы уже написал британские СМИ. Видимо, Юля устала от такой волны внимания, что решила расставить все точки над «И». Итак давайте разбираться. Сплетни о романе с Абрамовичем пошли после того, когда охранник бизнесмена были замечен рядом с актрисой на кинофестивале «Кинотавр». Пересильд сделала заявление:


Фантазеры вы мои, сочинители. Ваш креатив я оценила, уже выдыхайте! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури. Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе преставлена охрана. Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку. Когда мы делали это фото на память и наше было так, в шутку. Теперь же — это мы показываем всем вам: сочинителям ! А вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать — не читать эти «желтенькие сочинения» прекрасных фантазеров! 


Таким образом, Юля Пересильд опровергла слухи и вообще отвергла Абрамовича (наши артистки с олигархами не общаются, а жаль уверены фанаты). Но если СМИ остановить можно, то поклонников бесполезно. Фанаты не верят в признание Пересильд и продолжают поздравлять Юлю и Рому с семейный счастьем:

А я так обрадовалась за Абрамовича, думаю, хоть одна нормальная него будет

пишет поклонница

Ну вот Юля, а мы ты хотели чтоб это было правдой, хватит ему с гламурными куклами тусить, нужна ему такая как вы 

пишет другая фанатка

Нууууу не знаю! Кажется, что Вы с Романом были бы прекрасной парой. Это тот случай когда красота женьщины, ее светлая энергия возвышают мужчину. 

написала поклонница Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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