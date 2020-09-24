Как без потерь сохранить семена до посева?

Влада Некрасова

Опытные огородники знают, что вовсе не обязательно заготавливать семена каждый год. Главное – это научиться правильно хранить посадочный материал, и тогда он не потеряет всхожесть несколько лет.

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Фольга

Фольга не пропускает влагу, а это значит, что семена будут дольше сохранять всхожесть. Фольга к тому же пропускает кислород, а это тоже важное условие при хранении посадочного материала.

Сначала фольгу следует основательно просушить, а затем сложить в пакет семечки и упаковать так, чтобы не проникал влажный воздух.

Картон

Хотя без специальной дополнительной защиты хранить семена в картоне не рекомендуется, все же это неплохой вариант. Лучше всего и удобнее хранить посадочный материал в картонных органайзерах. Семечки сначала упаковывают в бумагу или фольгу, а затем раскладывают по отделениям.

Можно использовать для хранения пустые коробки от пищевых продуктов, например, хлопьев. Можно купить готовую коробку.





Фотоальбом

Необычный вариант, как сохранять семена – это фотоальбом, а ведь это очень удобно. Можно также сложить семечки между страничками книжки.

В блокнотах или книгах удобно сохранять семечки еще и тем, что можно попутно делать заметки, когда они были собраны, названия сортов и т.п. книжку или альбом можно просто поставить в темный шкаф и так держать до следующей весны.

Бумага

Но лучше всего выбрать для хранения классический способ – бумагу. Особенно этот вариант удобен для тех, кто собирает семена на продажу.

Сначала посадочный материал просушивают, а затем изготавливают бумажные пакетики, подписывают их и пересыпают в них семена.

Бумага – это лучший способ сохранения семян, так как она хорошо пропускает воздух. Пленка же не позволит без потерь сберечь весь посадочный материал.

Контейнеры

Можно сохранять семечки и в стеклянных или пластиковых контейнерах, которые герметично закрываются. Если семена хорошо просушены, они благополучно долежат до весны. Но гораздо надежнее перед закладкой в банку пересыпать семечки в бумажный пакет, подписать их, а затем только плотно укупорить.

Лен

Наши бабушки хранили семена в льняных мешочках, что также очень надежно. В таком материале хранят посадочный материал в заводских хранилищах.

Но здесь важно помнить, что ткань хорошо пропускает не только кислород, но и влагу. Поэтому помещение для хранения должно иметь подходящие показатели влажности воздуха.

Семечки маленьким порциями насыпают в мешочки. Нельзя насыпать много семян в один мешочек, так как может появиться плесень.