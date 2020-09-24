"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера

Анастасия Иванова

Предприниматель Олег Тиньков дал свою оценку масштабному обновлению Сбербанка, он полагает, что Герману Грефу стало тесно в рамках госбанка, бизнесмен прочит конкуренту кресло премьер-министра.

"Не сначала, но посмотрел презентацию "Сбер".. масштабно... поздравляю! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит… Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и еще быстрее... и еще бы на их месте давно купили "Мэйл", я не верю в СП и партнерства – это плохо работает", – написал Тиньков в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, бизнесмен увидел главу Сбербанка на новом посту.

сообщало, что Тиньков указал основную цель после сделки с "Яндексом".