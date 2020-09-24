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"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера

"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
Предприниматель Олег Тиньков дал свою оценку масштабному обновлению Сбербанка, он полагает, что Герману Грефу стало тесно в рамках госбанка, бизнесмен прочит конкуренту кресло премьер-министра.

"Не сначала, но посмотрел презентацию "Сбер".. масштабно... поздравляю! Мы уважаем наших конкурентов. Некоторые из этих фишек Тинькофф уже имеет, некоторые скоро запустит… Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и еще быстрее... и еще бы на их месте давно купили "Мэйл", я не верю в СП и партнерства – это плохо работает", – написал Тиньков в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, бизнесмен увидел главу Сбербанка на новом посту.


сообщало, что Тиньков указал основную цель после сделки с "Яндексом".
# Экономика
По материалам: ria.ru

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