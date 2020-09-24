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"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"

"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
Японские пользователи соцсетей удивились размерами российского ледокола "Арктика", передает РИА Новости.

Ранее на сайте телерадиокомпании NHK вышла статья о возможностях российского атомного ледокола. По словам журналистов, Россия с помощью таких ледоколов делает заявку на доминирование при освоении Арктики.

Японские пользователи в комментариях под статьей в Twitter оценили габариты российского ледокола.


Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Он является самым большим и мощным в мире.

Такие ледоколы нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна достигает 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн.

Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД ответил США по боевым кораблям в Арктике.

# В мире
По материалам: ria.ru

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