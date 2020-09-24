"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
Сегодня, 13:20 Влада Некрасова
Японские пользователи соцсетей удивились размерами российского ледокола "Арктика", передает РИА Новости.
Ранее на сайте телерадиокомпании NHK вышла статья о возможностях российского атомного ледокола. По словам журналистов, Россия с помощью таких ледоколов делает заявку на доминирование при освоении Арктики.
Японские пользователи в комментариях под статьей в Twitter оценили габариты российского ледокола.
Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Он является самым большим и мощным в мире.
Такие ледоколы нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна достигает 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн.
Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД ответил США по боевым кораблям в Арктике.
По материалам: ria.ru