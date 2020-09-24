Какой отель в Турции выбрать для пожилых родителей в октябре

Алексей Вольцев

Вместе со специалистами 7 ведущих туроператоров по Турции собрали подборку отелей 5* с ценами, подходящими для отдыха людей пенсионного возраста. В этом октябре отдохнуть неделю в Турции у теплого моря обойдется пожилой паре или бабушке с ребенком в сумму от 50 до 120 тыс. р. на двоих вместе с перелетом.

Октябрь и начало ноября – отличное время для пенсионеров, чтобы отправиться в Турцию вдвоем или с внуками в один из приморских курортных отелей – либо в провинцию Анталья, либо на Эгейское побережье. Здесь в это время уже нет изнуряющей дневной жары, а море еще прогрето до температуры +24-25 градусов.

Рассматривая варианты для пожилых туристов, следует обращать внимание на следующие факторы:

1. Расположение отеля. Многие пожилые туристы на отдыхе желают вечерами выходить на прогулки и/или заглянуть в какие-то магазины неподалеку. В связи с этим, одиноко стоящие отели с большой территорией – иногда не самый лучший вариант для пожилых людей, хотя есть и те, кто любит уединение и не любит выходить за пределы отеля.

2. Доступность среды (т.к. пожилым людям зачастую неудобно поднимать и спускать по наклонным дорогам, лестницам)

3. Наличие лифтов, в случае, если отель состоит из многоэтажных зданий

4. Компактность и функциональность территории

5. Качественное питание «все включено» и «ультра все включено»

6. Отсутствие шумной анимации

7. Близость пляжа и его удобства. Пожилые туристы зачастую предпочитают отели песчаным или галечным пляжем и пологим заходом в воду. Отели с пирсом не очень популярны у таких туристов.

В нашей подборке, составленной с помощью специалистов семи крупнейших туроператоров по Турции («Библио-Глобус», «Интурист», ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, TEZ Tour), вы найдете объекты разного ценового уровня – от 50 до 120 тыс. за неделю на двоих за полный пакет с питанием All Inclusive.

Для удобства читателей мы разбили все отели по курортам (Анталья-Лара, Аланья, Кемер, Сиде, Белек, Бодрум, Мармарис).

Почти все отели в подборке – уровня 5*, некоторые – 4* на уровне бюджетных 5*.

Все цены (ориентировочные, могут меняться) даны с учетом включенного перелета туда и обратно из Москвы, трансфера, медстраховки и питания «все включено» или «ультра все включено». Цены сгруппированы от самой низкой до самой высокой (в начале каждого списка отелей курорта – наиболее дешевые отели, в конце – дорогие).

Не будем перегружать вас картинками: каждое название отеля – это гиперссылка, нажав на которую вы сможете посмотреть фотогалерею отеля и его полное описание, а также актуализировать цену тура на нужные даты и количество человек.

АНТАЛЬЯ (ЛАРА, КУНДУ)

Отели в Анталье (районы Лара и Кунду) славятся хорошими пляжами и продуманной инфраструктурой. Плюс это хороший выбор для шопинга и множество клиник в случае заболевания – это все же главный город провинции. Подробная характеристика пляжей Антальи – в этом обзоре.

Grand Park Lara

Особенности: недалеко от аэропорта (в 14 км), в 200 м от моря. Собственный, песчаный пляж с пологим заходом в море. Бассейны, аква-аэробика, хамам и сауны. В зимнее время работает подогреваемый бассейн. Умеренная спокойная анимация. Вечера живой музыки, есть мини-клуб. У отеля есть 8 номеров для людей с ограниченными физическими возможностями.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 73 533 р.

Fame Residence Lara & Spa

Особенности: красивая уютная территория, хорошие номера. Песчаный пляж с пологим входом в воду. За территорией отеля есть куда выйти (магазинчики, ТЦ).

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 81 000 р.

Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace

Особенности: Трансфер до отеля будет комфортным и быстрым. В 2018 году реновированы основные зоны отеля: холл и ресепшн, основной ресторан, бары, мини-клуб, СПА и фитнес центр. Реновированы все номера, снэк-бар на пляже, a-la-carte рестораны, кондитерская.

Новинка в отеле: программа «Целебная фуллереновая биосфера для оздоровления». Качественное и разнообразное питание.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 101 024 р.

Miracle Resort Hotel



Особенности: В отеле хорошее, разнообразное питание, имеется диетический стол. Активной анимации нет, но есть живая музыка



Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 104000 р.

Saturn Palace



Особенности: небольшой отель, уютная, ухоженная, зеленая территория. Есть диетический стол. Детская зона расположена в стороне от основной территории.



Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 94000 р.

Baia Lara Hotel



Особенности: Большая, ухоженная территория, разнообразное питание круглосуточно, балконы 70% номеров выходят на море.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 125000 р.



Barut Lara



Особенности: питание UAI 24 часа, включая посещение ресторанов a'la carte без дополнительной платы. В отеле два бассейна с морской водой: крытый и бассейн Талассо (платный). По вечерам шикарная шоу-программа: живая музыка (рояль), русский балет и др.



Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 144000 р.

КЕМЕР

Регион Кемер с его живописной горной природой и мягким климатом, сочетающим морской воздух и воздух горных сосновых лесов – одно из популярных мест Турции для отдыха возрастных туристов из России. Здесь действительно очень красиво, но зато климат чуть менее теплый, чем в той же Аланье. Особенность региона – так как солнце здесь закатывается за горы, близко расположенные к поселкам, вечером темнота наступает очень быстро, словно солнце «выключают».

Подробная характеристика пляжей поселков Кемера – в этом обзоре. А вот отели 5*, наиболее подходящие для отдыха пенсионеров здесь:

Отели Armas Labada Hotel и Asteria Kemer Resort.

Особенности: Оба отеля имеют достаточно зеленую, удобную территорию. Расположены не на отшибе, а в самом поселке Чамъюва, поэтому можно выходить на прогулку с приятным шопингом по вечерам. Корпуса отелей оснащены лифтами. Отсутствует шумная анимация. Есть крытые бассейны.

Цена недельного тура на двоих в конце октября в Armas Labada Hotel (питание ультра все включено): от 53220 р.

Цена недельного тура на двоих в конце октября в Asteria Kemer Resort (питание ультра все включено): от 73 097 р.

Fun & Sun Club Saphire

Особенности:зона chill out только для взрослых (18+), хорошая еда и высокое качество обслуживания.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 73097 р.

Ulusoy Kemer Holiday Club

Особенности: Бунгало, расположенные в сосновом лесу. Живописная территория, рядом горы. Есть, где прогуляться рядом с отелем.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 75 000 руб.

Crystal Flora Beach Resort

Особенности: расположен близко к аэропорту Антальи (в Бельдиби), стоит непосредственно на берегу Средиземного моря. Отличное питание и сервис. Отель состоит из невысоких коттеджей, утопающих в зелени.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 77 509 р. на двоих.

Akka Alinda Hotel

Особенности: расположен в живописном поселке Кириш у подножия гор на самом берегу моря.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 83 082 р.

Fun& Sun Comfort Beach Resort

Особенности: популярный в этом районе отель с хорошей зоной отдыха на пляже a-la-carte и высококвалифицированным персоналом.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 84 455 р.

Mirada Del Mar

Особенности: расположен в п. Гейнюк, уютная зеленая территория. Разнообразное питание.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 86 000 р.

Kilikya Palace Goynuk

Особенности: В отеле 2 зоны: одна активная, другая спокойная. Первая береговая линия, песчано-галечный пляж. Красивая территория, хорошее питание. Удобно расположен. Есть куда выйти: в 5 минутах ходьбы центр поселка Гейнюк (магазины, кафе).

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 101 000 р.

Seven Seas Hotel Life (Ex. Otium Hotel Life)

Особенности: отель расположен в окружении гор и сосновых лесов. Продуманная компактная территория. Разнообразное питание. Хороший уровень сервиса.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 124 000 р.

СИДЕ

Сиде тоже славится своими зелеными пейзажами, здесь достаточно много подходящих вариантов для туристов 55+. Есть песчаные пляжи с удобным заходом в море.

Подробная характеристика пляжей поселков Сиде – в этом обзоре.

Armas Bella Sun

Особенности: отель 4*, но тянет на 5*. Отличное соотношение цены и качества. Расположен рядом с променадом в Сиде.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 52 605 р.

Sural Saray Hotel

Особенности: ориентирован на спокойный семейный отдых. Отличный пляж – широкая береговая линия, пологий вход в море.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 64 942 р.

Armas Regency

Особенности: отель расположен в 5 км от города Сиде, в 150 м собственного пляжа. Состоит из одного 3-х этажного здания (лифт есть) и одного 5-ти этажного (лифт есть). Отель с большой, ухоженной и зеленой территорией с хвойными деревьями и эвкалиптами. В зимний сезон анимации нет (иногда живая музыка). Есть русскоговорящий персонал.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 69 227 р. на двоих.

Alba Resort

Особенности: в 8 км от Сиде, уединенное расположение, пологий заход в море, собственный печатный пляж, зеленая территория для спокойного уединенного отдыха.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 76 623 р.

Alba Queen

Особенности: 8 км от Сиде, отель на 324 номера в 5 пятиэтажных корпусах, макс. вместимостью 822 чел. Собственный песчаный пляж с пологим заходом в море, семейный отель, есть номера для людей с ограниченными физическими возможностями

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 79 714 р.

Horus Paradise

Особенности: частный песчаный пляж с удобным заходом в море, территория без подъемов и спусков, номера оформлены в уютных красках. Семейный отель для спокойного отдыха.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 84 895 р.

Alva Donna Beach Resort Comfort

Особенности: спокойный отель для комфортного отдыха с уютной компактной территорией и ненавязчивой анимацией для детей и взрослых.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 97 230 р.

Barut Hemera Resort & Spa

Особенности: отель относится к известной в регионе сети отелей Barut, обладает большой и удобной территорией. Здесь туристам приглянется релакс-бассейн с подогревом, территория с большим изобилием хвойных деревьев и пальм, кондитерская, пляж и променад возле него.

Цена недельного тура на двоих в конце октября: от 98 012 р.

Acanthus & Cennet Barut Collection

Особенности: красивый отель высокого уровня с разнообразным и качественным питанием. Спокойный, интеллигентный отель. Между пляжем и отелем имеется прогулочный променад (медленным шагом минут 15-20 до старого города).

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 166 000 р.

БЕЛЕК

Белек уже стал брендом, подразумевающим качественный отдых в комфортных отелях. Здешние «пятерки» соответствуют всем мировым стандартам и пользуются популярностью у абсолютно разных групп населения.

Подробные описания пляжей Белека с фото – в этом обзоре.

Aydinbey Famous Resort

Особенности: отель состоит из четырех пятиэтажных зданий (лифты есть). Расположен на берегу моря. Территория компактная, все в легкой доступности. Комфортный трансфер, расстояние от аэропорта 40 км.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 79 036 р. на двоих.

Belconti Resort Hotel

Особенности: большая зеленая территория, спокойная не наващивая анимация, широкий песчаный пляж, удобный вход в море.

Цена недельного тура на двоих в начале октября:от 85 000 руб.

Selectum Family Resort

Особенности: отель только что прошел масштабную реновацию. Здесь кроме собственного песчаного пляжа с плавным заходом в море есть ещё большой открытый бассейн, релакс-бассейн с джакузи, а также крытый бассейн с подогревом. Ставшее уже фирменной фишкой отелей Selectum питание не оставит равнодушным ни одного туриста. Этот отель специалисты советуют более активным пенсионерам, т.к. здесь бывает живая музыка в определенные дни, а также много вариантов активных спортивных развлечений.

Цена недельного тура на двоих в конце октября (питание ультра все включено): от 89 310 р.

Kaya Belek

Особенности: расположен в сосновом лесу, на берегу моря. Состоит из одного 6-этажного здания, комфортная доступность до всей инфраструктуры. Близкое расположение относительно аэропорта, 29 км. Прекрасно оборудованный СПА центр позволит не только понять настроение, но и укрепить организм перед долгим зимним сезоном.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 95 878 р. на двоих.

Tui Magic Life Masmavi

Особенности: удобная территория, хорошее обслуживание и качество питания, квалифицированный персонал.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 110 928 р.

АЛАНЬЯ

Аланья – довольно зеленый и самый южный и теплый регион Анталийского побережья Турции, здесь дольше всего длится купальный сезон. Возможное неудобство – длительный трансфер от аэропорта Антальи. Но и цены на отели здесь ниже, чем в других областях провинции Анталья. Есть песчаные пляжи, но не везде.

Подробный обзор пляжей Аланьи с фото – вот тут.

Fun & Sun Miarosa Incekum Beach

Особенности: само место идеально для релаксации, высокое качество отельной инфраструктуры.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 57 067 р.

Justiniano Club Park Conti

Особенности: уютные номера, большая красивая территория. Первая береговая линия.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 58 000 р.

Noxinn Deluxe

Особенности: уютная компактная территория, хорошее обслуживание, качественное питание. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 73 738 р.

Beach Club Dogonay

Особенности: отель не размещает одиноких мужчин, семейный отель, работает и в зимний период, 380 номеров, есть номера для людей с ограниченными физ возможностями. Собственный песчаный пляж с лежаками и зонтиками. Есть соляная комната, различные развлечения для неспешного отдыха, например, уличные шахматы.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 95 711 р.

БОДРУМ

При выборе отелей для пенсионеров на полуострове Бодрума нужно быть особенно внимательным.

Несмотря на большое разнообразие роскошных отелей, многие из них имеют каскадную архитектуру (т.к. отели располагаются на склоне) и ежедневный спуск к пляжу и подъём от него не всем пожилым туристам будет по душе. В данном регионе каждый район имеет свои особенности.

Вот несколько отелей, которые подойдут туристам «серебряного возраста»:

Сrystal Green Bay Resort & SPA

Особенности: Отель находится на самом берегу моря в небольшой красивой бухте в 20 мин. от центра г. Бодрума. Живописная территория.

Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 64 000 руб.

La Blanche Resort & Spa

Особенности: находится в уютном посёлке Тургутреис, который прекрасно подойдет для вечерних прогулок вдоль моря до местного порта, неспешного шопинга в магазине и на рынке, а также для комфортного спокойного отдыха. Здесь нет шумных клубов и тусовок. Пляж отеля огражден волнорезами, что всегда обеспечивает «тихое» море.

Цена недельного тура на двоих в конце октября: от 72 181 руб.

Diamond of Bodrum



Особенности: питание24/7, завтрак, обед, ужин, в перерыве – ланч и закуски, ночью – сэндвичи. Отель находится в бухте - волн нет, спокойно.



Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 100000 руб.



Sianji Wellbeing Resort Hotel



Особенности: тихий, спокойный отель.Крытый бассейн Thalasso с морской водой.Песчаный вход в море



Цена недельного тура на двоих в начале октября: от 158000 р.

МАРМАРИС

Еще один курорт Эгейского побережья Турции, более подходящий для активных пенсионеров. Много участков с каменистыми пляжами, но есть и хороший заход в воду.

Cettia Beach

Особенности: небольшой, спокойный отель 4* с хорошим питанием, иногда его ценят больше некоторых «пятерок». По вечерам живая музыка. Пляж отеля через променад, по которому можно прогуляться до центра Мармариса. Первая береговая линия.

Цена недельного тура на двоих в конце октября: от 94 000 руб.