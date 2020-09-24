"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч

Вадим Карасев

45-летняя Яна Рудковская раскрыла, сколько миллионов рублей зарабатывает за год ее 7-летний сын Гном Гномыч.

По словам супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за последний год ее сын Саша заработал 12 миллионов рублей.



За прошлый год сумма его контрактов составила 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. У него очень много нашивок — это спонсоры, которые поддерживают его. С его денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей. Одежду ему практически всю дарят, присылают.

Яна Рудковская призналась в эфире шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super, что ее сын уже давно заработал на автомобиль и квартиру.

"У нас есть счет во Франции. Во Франции родители до 18 лет не имеют права воспользоваться счетом. Все деньги за иностранные съемки и за участие в иностранных шоу, а он выступает по всему миру, идут туда", - отметила светская львица.

Сам Гном Гномыч в свою очередь откровенно рассказал, на что он хотел бы потратить заработанные миллионы.

"У меня нет сейфа, но есть шкафчик. Есть свой кошелек. Я сам туда складываю деньги, конечно. Еще есть счет во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем мне оружие? Я же спецназер! Пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду", - заявил мальчик.

Стоит отметить, cын знаменитого фигуриста Саша, известный в сети как Гном Гномыч, пошел в этом году в первый класс.

Как писал NEWSTES, ранее команда Тутберидзе опубликовала переписку Рудковской с Загитовой.