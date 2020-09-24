Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч

"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч

"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч

45-летняя Яна Рудковская раскрыла, сколько миллионов рублей зарабатывает за год ее 7-летний сын Гном Гномыч.

По словам супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за последний год ее сын Саша заработал 12 миллионов рублей.

За прошлый год сумма его контрактов составила 12 млн рублей. Мы это не скрываем, платим все налоги. У него очень много нашивок — это спонсоры, которые поддерживают его. С его денег, которые он зарабатывает на рекламе, мы оплачиваем нянь, охранников, водителей. Одежду ему практически всю дарят, присылают. 

Яна Рудковская призналась в эфире шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super, что ее сын уже давно заработал на автомобиль и квартиру.

"У нас есть счет во Франции. Во Франции родители до 18 лет не имеют права воспользоваться счетом. Все деньги за иностранные съемки и за участие в иностранных шоу, а он выступает по всему миру, идут туда", - отметила светская львица.

Сам Гном Гномыч в свою очередь откровенно рассказал, на что он хотел бы потратить заработанные миллионы.

"У меня нет сейфа, но есть шкафчик. Есть свой кошелек. Я сам туда складываю деньги, конечно. Еще есть счет во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем мне оружие? Я же спецназер! Пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду", - заявил мальчик.

Стоит отметить, cын знаменитого фигуриста Саша, известный в сети как Гном Гномыч, пошел в этом году в первый класс.

Как писал NEWSTES, ранее команда Тутберидзе опубликовала переписку Рудковской с Загитовой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах
Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах
"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч
"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"
Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма
"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с днем рождения, сравнив его с аппендиксом
"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с
Дом научной коллаборации для школьников открылся на базе ДВФУ
Дом научной коллаборации для школьников открылся на базе ДВФУ
В 2020 году в школах Калужской области начали работать 42 «Точки роста»
В 2020 году в школах Калужской области начали работать 42 «Точки
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10 педагогов
В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10
В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк «Квантотрак»
В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк

Топ на сегодня

Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

Еще по теме

Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький ремень"
3-летний сын Рудковской и Плющенко отказывается сниматься бесплатно
"Очаровательный Гном Гномыч": сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал на страницах американского глянца
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился на обложке российского глянца