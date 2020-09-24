"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч
45-летняя Яна Рудковская раскрыла, сколько миллионов рублей зарабатывает за год ее 7-летний сын Гном Гномыч.
По словам супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, за последний год ее сын Саша заработал 12 миллионов рублей.
Яна Рудковская призналась в эфире шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super, что ее сын уже давно заработал на автомобиль и квартиру.
"У нас есть счет во Франции. Во Франции родители до 18 лет не имеют права воспользоваться счетом. Все деньги за иностранные съемки и за участие в иностранных шоу, а он выступает по всему миру, идут туда", - отметила светская львица.
Сам Гном Гномыч в свою очередь откровенно рассказал, на что он хотел бы потратить заработанные миллионы.
"У меня нет сейфа, но есть шкафчик. Есть свой кошелек. Я сам туда складываю деньги, конечно. Еще есть счет во Франции. Что потом сделаю с деньгами, которые сейчас заработал? Куплю себе много оружия, машины, дом. Зачем мне оружие? Я же спецназер! Пойду в спецназ. Отлынивать от армии не буду", - заявил мальчик.
Стоит отметить, cын знаменитого фигуриста Саша, известный в сети как Гном Гномыч, пошел в этом году в первый класс.
Как писал NEWSTES, ранее команда Тутберидзе опубликовала переписку Рудковской с Загитовой.