Лайфхаки на все случаи жизни

Анастасия Иванова

Люди придумывают лайфхаки, чтобы упростить себе жизнь. Некоторые так плотно вошли в нашу жизнь, что мы выполняем их в автоматическом режиме, даже не задумываясь, что изначально то или иное действие выполнялось совсем по-другому. В этой статье мы собрали самые интересные лайфхаки, которые точно хоть раз в жизни пригодятся.

Микроволновка — наш большой друг, мы греем в ней еду. Но что делать, когда вы хотите пообедать вдвоем, а места хватит только на одну тарелку. Ждать, пока погреется вторая тарелка? Но первая успеет уже остыть. Выход всегда есть. Можно поставить одну тарелку, как обычно, а вторую на кружку. Это очень удобно, сразу 2 тарелки погреются равномерно.

Засоры в раковине самая распространенная проблема. Но если под рукой нет никаких специальных средств, то поможет «шипучка». Засыпьте в трубу стакан соды, а потом залейте уксусом, тем же объемом. Засор исчезнет. Проверено на личном опыте.





Иногда приходится вешать вещь на болты, но у нее столько креплений, что невозможно все отмерить, чтобы правильно просверлить дырочки. В этом вам поможет ксерокс. Просто отсканируйте вещь, чтобы видеть, где у нее крепления и приложите этот листок к стене. Сверлите прям через листок. Так точно ваши дырки совпадут с креплениями, и вы без труда сможете повесить свою вещь. Но это подойдет, если это не тяжелый и не большой предмет, например розетка или что-то другое. Тяжелую вещь сложно будет отсканировать.

Не редкость, что обувь намокает, а иногда и сухая обувь начинает отвратительно пахнуть. Чтобы избавится от этого запаха, нужно положить на ночь в ботинок чайный пакетик, он заберет все запахи. Так же можно сделать и с содой в тряпочном мешочке.

Еще один лайфхак с микроволновой печкой, чтобы ваша еда быстрее нагрелась, нужно в середине сделать пустоту. То есть, накладывайте еду по сторонам, так она в два раза быстрее прогреется. Но это подойдет только для вторых блюд, вряд ли вы сможете налить суп, чтобы образовалась воронка.

Лайфхак, который очень актуален в наше время. Люди любят выкладывать в социальную сеть фотографии, но что делать, если резкость камеры резко упала. Вам поможет обычный скотч. Просто заклейте камеру обычным прозрачным скотчем, и вы будете приятно удивлены.

Вот такие обычные советы могут вас удивить и помочь в решении некоторых задач.