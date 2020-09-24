Легендарный Жозе Моуринью назвал худший момент в своей тренерской карьере

Лидия Мартынова

Рулевой «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о худшем моменте в своей карьере. Сеу Жозе вспомнил о работе в мадридском «Реале».«Если мне необходимо выбрать худший момент в карьере, то это будет полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария» (2012 год).Тогда мы стали чемпионами Испании, установив рекорд по набранным очкам и забитым голам. Я считал, что «Реал» был лучшей командой в Европе. Уверен, что мы бы выиграли ЛЧ, если бы нам удалось пройти «Баварию».Мы проиграли в серии пенальти и самое грустное, что пенальти не реализовали большие мастера – Кака, Рамос и Роналду», - сказал Моуринью.