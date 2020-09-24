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Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"

Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"
. Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", сообщает Deadline.

Она приняла такое решение еще летом из-за сложностей, которые могут возникнуть на фоне пандемии из-за постоянных перелетов из Лондона, где она живет с маленькими детьми, в Лос-Анджелес, где проходят съемки.

На ее роль (парамедика Мишель Блейк) создатели решили никого не брать, оставив ей возможность вернуться в шоу. Ее отсутствие в какой-то мере восполнит Джина Торрес, которая будет играть парамедика по имени Томми Вега, начиная со второго сезона.


"Мы были очень рады возможности привлечь в первом сезоне кинозвезду такой величины. Нам очень нравилось работать с Лив, и мы навсегда ей обязаны за яркое воплощение роли Мишель Блейк. Мы смогли закончить ее сюжетную линию, но мы понимаем, что о ней еще много всего можно рассказать. Наши двери для нее всегда открыты", — рассказал шоураннер и исполнительный продюсер шоу Тим Минеар.


Мировую известность Лив Тайлер принесли съемки в фильмах "Армагеддон" и "Властелин колец".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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