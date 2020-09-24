Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и рассказали о своем романе

Вадим Карасев

Роман 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стал одной из самых обсуждаемых тем этого лета, но вот сами влюбленные удовлетворять любопытство публики не спешили. Но вчера пара все-таки решила сделать исключение.

Актриса и фигурист стали гостями шоу "Вечерний Ургант" — это был их первый совместный выход в свет. В беседе с Иваном Ургантом влюбленные также рассказали о своих чувствах.

Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!

— поприветствовал Урганта Авербух.





На один из самых интригующих вопросов, когда же начались их отношения (ходят слухи, что встречаться Илья и Лиза начали, когда ей было 17 лет), гости предпочли не отвечать, зато рассказали, как вместе провели карантин.

Так, Авербух признался, что для него стало сюрпризом хобби Арзамасовой — она увлекается мотокроссом, но поддержать любимую в экстремальных прогулках он все равно готов.





Лиза Арзамасова и Илья Авербух

В момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным — я поехал не на мотоцикле, а на квадроцикле, все-таки четыре колеса. Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: "Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина". И я все время спрашивал Лизу: "Тебе не страшно?". "Нет-нет", — отвечала она,

— рассказал Илья.





Но неизбежное все-таки случилось — в той луже квадроцикл застрял. Вызволяла из ловушки транспортное средство и самого Авербуха Лиза.

Вань, самое главное — дальше мачо сидит, пытается выехать, а Лиза толкает,

— честно признался Илья.





Но репутация спортсмена вскоре была спасена. Выяснилось, что он тоже способен на геройские поступки. Так, Арзамасова рассказала, что он нашел ее пропавшую собаку Марусю. После этого актриса похвалила своего возлюбленного за то, какой он хозяйственный и сам может навести уют дома.

Да она влюблена в тебя, как кошка,

— отметил после этого Иван Ургант, обращаясь к Илье.





Напомним, что о романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле этого года. Слухи вскоре подтвердил и сам фигурист, а Лиза на днях призналась в беседе с корреспондентом "7 дней", что очень счастлива в личной жизни.