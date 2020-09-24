Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и рассказали о своем романе

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и рассказали о своем романе

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и рассказали о своем романе

Роман 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стал одной из самых обсуждаемых тем этого лета, но вот сами влюбленные удовлетворять любопытство публики не спешили. Но вчера пара все-таки решила сделать исключение.

Актриса и фигурист стали гостями шоу "Вечерний Ургант" — это был их первый совместный выход в свет. В беседе с Иваном Ургантом влюбленные также рассказали о своих чувствах.

Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!

— поприветствовал Урганта Авербух.


На один из самых интригующих вопросов, когда же начались их отношения (ходят слухи, что встречаться Илья и Лиза начали, когда ей было 17 лет), гости предпочли не отвечать, зато рассказали, как вместе провели карантин.

Так, Авербух признался, что для него стало сюрпризом хобби Арзамасовой — она увлекается мотокроссом, но поддержать любимую в экстремальных прогулках он все равно готов.


Лиза Арзамасова и Илья Авербух

В момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо, но аккуратным — я поехал не на мотоцикле, а на квадроцикле, все-таки четыре колеса. Я посадил ее сзади, мы несемся, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: "Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я же не должен останавливаться, я же мужчина". И я все время спрашивал Лизу: "Тебе не страшно?". "Нет-нет", — отвечала она,

— рассказал Илья.


Но неизбежное все-таки случилось — в той луже квадроцикл застрял. Вызволяла из ловушки транспортное средство и самого Авербуха Лиза.

Вань, самое главное — дальше мачо сидит, пытается выехать, а Лиза толкает,

— честно признался Илья.


Но репутация спортсмена вскоре была спасена. Выяснилось, что он тоже способен на геройские поступки. Так, Арзамасова рассказала, что он нашел ее пропавшую собаку Марусю. После этого актриса похвалила своего возлюбленного за то, какой он хозяйственный и сам может навести уют дома.

Да она влюблена в тебя, как кошка,

— отметил после этого Иван Ургант, обращаясь к Илье.


Напомним, что о романе Авербуха и Арзамасовой стало известно в июле этого года. Слухи вскоре подтвердил и сам фигурист, а Лиза на днях призналась в беседе с корреспондентом "7 дней", что очень счастлива в личной жизни.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и рассказали о своем романе
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
В алтайской пещере нашли два зуба неандертальцев
В алтайской пещере нашли два зуба неандертальцев
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы
Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Что произошло между Чимином из BTS и Чонён из TWICE?
Что произошло между Чимином из BTS и Чонён из TWICE?
«Я лежу в постели и думаю, что все это временно»: У Ви из BTS началась депрессия
«Я лежу в постели и думаю, что все это временно»: У Ви из BTS
Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане
Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане
В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"
В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"
Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР

Топ на сегодня

"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который говорят все
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который

Еще по теме

В сети обсуждают возможную помолвку Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха
Инсайдер: Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой, когда ей было 17 лет
21-летняя звезда "Папиных дочек" обескуражила смелым вырезом на спине (фото)
В Санкт-Петербурге покажут новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха «Двенадцать месяцев»