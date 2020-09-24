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Лунный день сегодня 24 сентября 2020 года

Лунный день сегодня 24 сентября 2020 года

Советы астрологов, собранные в лунном календаре, помогут вам правильно прожить этот день и привлечь больше удачи. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы преуспеть во всех сферах жизни.


Настроение Луны сегодня будет не всегда позитивным, но этот день все равно входит в список самых благоприятных из-за противостояния Меркурия и Марса — планет, управляющих информационными и финансовыми потоками соответственно. Астрологи отмечают, что это отличное время для целеустремленных людей, полных амбиций. Данный аспект двух сильных планет поможет людям правильно тратить деньги и распределять энергию.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день. Ему суждено пройти под мощным влиянием Козерога. Активность ночного светила не лучшим образом сочетается со стихией Земли, поэтому сегодня можно ожидать некоторых неурядиц в сфере любви и отношений.

Магнитные бури 24 сентября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


работа;
покупки;
самостоятельность;
отзывчивость;
гибкость и доброта.

Что отпугнет успех в этот день


критика;
ревность;
спешка.

Домашние дела по лунному календарю

Домашними делами стоит заниматься только самостоятельно, не требуя поддержки окружающих. В процессе уборки, готовки или наведения порядка можно будет значительно улучшить свое настроение. В родных стенах сегодня можно заниматься работой. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают что большой успех будет ждать фрилансеров. При желании в домашней обстановке можно будет отдыхать, заниматься обучением.

Что надеть в этот четверг

Из одежды стоит отдать предпочтение самым «деловым» и «денежным» цветам: красному, синему, черному, зеленому. Одежда зеленого цвета поможет оставаться в тонусе. Синий и черный оттенки помогут представителям профессий, связанных с интеллектуальной сферой. Красная одежда подарит больше шансов на успех всем, кто находится в дороге.


Из камней-талисманов самыми полезными станут турмалин, янтарь и коралл. Эти минералы отлично сочетаются с золотыми и платиновыми украшениями. Если вы чувствуете, что день будет тяжелым, можно надеть серебро в сочетании с лунным камнем или обсидианом. Перегружать образ лишними аксессуарами не стоит. Вычурность негативно скажется на удаче.

Финансы и работа в 7 лунный день

Большой успех сегодня ожидает всех смелых людей, которые не боятся проявлять волю к победе. В трудных ситуациях астрологи настоятельно рекомендуют не унывать и не бросать начатые дела. Успех уже близок, поэтому стоит сделать усилие над собой, чтобы не потерпеть фиаско. В трудных ситуациях можно смело пользоваться заговорами на удачу на растущую Луну.


Это будет очень удачный день для покупок любого масштаба. Можно смело тратить деньги на приобретение новой недвижимости, вкладывать деньги в образование, покупать путевки и так далее. Это идеальное время для крупных трат, оформления кредитов, ипотеки. Астрологи советуют не фокусироваться на поисках легкой наживы.

Любовь и отношения 24 сентября

Этот день лучше провести в уединении. Общение с коллегами или близкими необходимо строить на взаимном уважении. Ни в коем случае нельзя критиковать близких людей, ставить ультиматумы. Импульсивное поведение приведет к серьезным ссорам. Возможны болезненные расставания.

Нужно дарить любимым людям больше свободы, нельзя провоцировать скандалы из-за ревности и задетого чувства собственничества. Очень важно сохранять отзывчивость. Если кто-то попросит о помощи, лучше поддержать этого человека. Доброта сегодня точно не останется незамеченной.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Это день, в который везет инициативным и смелым людям. Чтобы повысить свою продуктивность, важно не зацикливаться на прошлом и будущем. Астрологи настоятельно советуют следить за текущими проблемами.

Утром возможно легкое нервное возбуждение и нервозность, но это пройдет, если быстро влиться в работу. Вечером важно будет оторваться от дел и забот, посвятив себя спокойному и размеренному отдыху.

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По материалам: dailyhoro.ru

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