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Малому бизнесу могут облегчить прохождение сертификации

Малому бизнесу могут облегчить прохождение сертификации

Требования для прохождения добровольной сертификации субъектами малого и среднего бизнеса, а также затраты  на неё могут быть снижены. Госдума планирует рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект правительства в осеннюю сессию.

В данном документе снижаются затраты субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для их участия в процедуре закупок.

Правительству даются полномочия по установлению особенностей проведения работ по добровольному подтверждению соответствия товаров, поставляемых малым и средним бизнесом в целях их участия в закупках. Кроме того, правительство наделяется правом устанавливать порядок оплаты добровольной сертификации и  взаимного признания результатов процедур подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации для участия в закупках. Согласно законопроекту, системы добровольной сертификации обязательно должны регистрироваться в специальном едином реестре. При этом  мониторингом таких систем с возможностью приостановления их регистрации и исключения из единого реестра в случае выявления нарушений должен заниматься Росстандарт, отмечается в пояснении к документу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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