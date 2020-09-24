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Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"

Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр в четверг представит премьеру Алексея Ратманского "Семь сонат" на музыку Доменико Скарлатти, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Программу вечера 24 сентября составят, помимо балета "Семь сонат", постановки хореографа, возобновленные в прошлом сезоне: "Лунный Пьеро" на музыку Арнольда Шёнберга и Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича.

"Семь сонат" были созданы в 2009 году для Американского театра балета. В прошлом сезоне балетная труппа Мариинки готовила эту постановку к мартовскому фестивалю "Мариинский", но из-за пандемии коронавируса выпуск спектакля пришлось отложить.


Нью-Йорка, присутствуя таким образом почти на каждой репетиции.

Партии готовят Екатерина Кандаурова и Роман Беляков, Мария Хорева и Филипп Степин, Алина Сомова и Роман Малышев.

В двух обрамляющих премьеру балетах, которые театр успел показать публике весной на открытии фестиваля "Мариинский", теперь зрителей ждут новые солисты.

Разные по музыкальному материалу (Шёнберг, Скарлатти, Шостакович) контрастные по эмоциональной окраске и атмосфере, три постановки Ратманского представляют узнаваемый почерк хореографа, у которого движение и изящные танцевальные комбинации рождаются непосредственно из музыки.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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