Материнский капитал будет ежегодно индексироваться – Владимир Путин

Влада Некрасова

Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, сообщил президент России Владимир Путин.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи в Кремле с сенаторами Российской Федерации.

Президент напомнил, что в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на получение суммы в 466 тысяч 617 рублей семья имеет уже при рождении первого ребенка.

«С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей (там будет 483 тысячи 882 рубля), то есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей», – сказал Владимир Путин.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 тысяч 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 тысяч 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 тысяч 617 рублей.

