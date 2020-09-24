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Меган Маркл неожиданно появилась в эфире популярного американского телевизионного шоу

Меган Маркл неожиданно появилась в эфире популярного американского телевизионного шоу

Похоже, появление 39-летней Меган Маркл в телевизионном эфире становится традицией. Явно соскучившись по работе на камеру за время жизни в королевской семье, теперь герцогиня Сассекская наверстывает упущенное.


Вчера супруга принца Гарри неожиданно появилась в финале шоу "Америка ищет таланты". Меган поддержала одного из конкурсантов, который тронул ее больше остальных. Как оказалось, они с принцем Гарри смотрели шоу с самого начала и прониклись талантом участника, который является тезкой их годовалого сына, — его зовут Арчи Уильямс.

Я хотела сказать, что мы были очень тронуты вашей историей, и мы болели за вас каждую неделю. Но не только потому, что мы неравнодушны к имени. Итак, вот мое особое послание вам, которое я, вероятно, буду говорить всю свою жизнь, но в этот вечер оно посвящено вам: Арчи, мы гордимся тами и болеем за вас, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что вы покажете,

— отметила герцогиня.


59-летний Арчи Уильямс тронул пару не только вокальным талантом, но и своей сильной жизненной историей. В возрасте 22 лет он был ошибочно осужден за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и убийство. Спустя 12 лет тюремного заключения он обратился к программе "Проект невиновности" с просьбой о том, чтобы его оправдали. Через несколько лет он был оправдан, после того как на месте преступления были найдены отпечатки пальцев серийного маньяка. Он вышел на свободу весной прошлого года после 36 лет тюрьмы.

Я знал, что невиновен, я не совершал преступления. Но, будучи бедным темнокожим парнем, я не имел финансовой возможности бороться со штатом Луизиана,

— рассказал он на шоу.

Во время прослушивания Уильямс очень эмоционально исполнил песню Элтона Джона Don't Let the Sun Go Down on Me, чем довел судей до слез.


В финале он спел песню группы The Beatles Blackbird, что судьи тоже оценили очень высоко.

Я слышу эту песню иначе, чем когда-либо прежде. Как будто The Beatles написали ее для тебя,

— сказала Хайди Клум.

Правда, стать победителем шоу ему все же не удалось.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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