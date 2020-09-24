Мимо Земли сегодня пролетит астероид размером с небольшой автобус

Вадим Карасев

Небольшой околоземный астероид ненадолго посетит сегодня окрестности Земли, пролетев на расстоянии около 22 000 километров над поверхностью нашей планеты. Он приблизится к геостационарным искусственным спутникам, которые находятся на высоте 35 786 километров от Земли.

Размер астероида, получившего обозначение 2020 SW, — от пяти до десяти метров, что соответствует длине небольшого автобуса. Если бы его траектория вела к столкновению с Землей, он почти наверняка целиком сгорел бы высоко в атмосфере, превратившись в болид. «Существует большое количество небольших астероидов, подобных этому, и некоторые из них приближаются к нашей планете так близко по несколько раз в год, — рассказывает директор Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА Пол Чодас (Paul Chodas). — Фактически астероиды такого размера воздействуют на нашу атмосферу в среднем примерно раз в год или два».

После того как астероид 2020 SW был обнаружен 18 сентября телескопами Catalina Sky Survey в Аризоне, последующие наблюдения позволили опредилить его орбитальную траекторию с высокой точностью и исключить любую возможность столкновения с Землей. Ученые CNEOS определили, что наиболее близко он подойдёт к Земле 24 сентября в 4:12 по тихоокеанскому времени (15:12 по московскому времени), пролетев над юго-восточной частью Тихого океана. После сближения астероид продолжит путь вокруг Солнца, не возвращаясь к Земле до 2041 года, когда он совершит гораздо более далекий пролет.

В 2005 году Конгресс США поставил перед NASA задачу выявить 90 % околоземных астероидов размером около 460 футов (140 метров) или больше. Столь крупные астероиды представляют собой гораздо большую угрозу при столкновении, но их можно будет обнаружить на значительно большем расстоянии от Земли. Астероиды размером с 2020 SW, которых, по оценке астрономов, может быть больше ста миллионов заметить гораздо труднее, пока они не очутятся очень близко к Земле. «Возможности обнаружения астероидов постоянно улучшаются, и теперь мы должны ожидать обнаружения астероидов такого размера за пару дней до того, как они приблизятся к нашей планете», — говорит Пол Чодас.