Минпромторг будет вести национальную часть реестра химических веществ

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Министерство промышленности и торговли РФ будет формировать и вести национальную часть реестра химических веществ и смесей Евразийского экономического союза. Постановление правительства об уполномоченных органах исполнительной власти, ответственных за реализацию технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции» вступает в силу 24 сентября.

Документом Министерство промышленности и торговли Российской Федерации назначено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим формирование и ведение национальной части реестра химических веществ и смесей Евразийского экономического союза. В обязанность министерства будет входить проведение процедур уведомительной и разрешительной государственной регистрации химической продукции (химических веществ и смесей) перед выпуском в обращение на таможенной территории ЕАЭС.

В процессе реализации технического регламента ЕАЭС также задействованы Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минэнерго, Минздрав, Росстандарт, Роспотребнадзор.

Так, Роспотребнадзор будет осуществлять процедуру разрешительной государственной регистрации химической продукции при наличии в ее составе новых веществ в части оценки их опасности для здоровья человека и окружающей среды с учетом физико-химических, токсикологических и экотоксикологических свойств.

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