Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования

Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
Равномерно распределять процентные выплаты на весь срок ипотечного кредитования предлагает лидер партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов, утверждая, что действующая схема возврата кредитов тормозит развитие жилищного строительства, сообщает пресс-служба лидера СР.

Парламентарий пояснил, что сейчас граждане сначала в течение нескольких лет выплачивают банку большую часть процентов за всё время ипотеки, а потом гасят сам кредит.

"По нашему мнению, такие несправедливые правила надо менять. Выплату процентов по ипотеке нужно равномерно распределять на весь срок кредитования, особенно с учетом возможностей досрочного возврата кредитов. Все это могло бы сократить финансовое бремя для граждан", – цитирует пресс-служба слова Миронова.

Парламентарий отметил, что от нынешней системы возврата ипотечных кредитов могут пострадать не только люди, но и строительный сектор в регионах и вся экономика в целом.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10 педагогов
В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10
В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк «Квантотрак»
В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк
В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Школа в радость»
В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Школа в радость»
Дни силы в октябре 2020 года
Дни силы в октябре 2020 года
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и рассказали о своем романе
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые вышли в свет как пара и
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
Мариинский театр представит премьеру балета Ратманского "Семь сонат"
В алтайской пещере нашли два зуба неандертальцев
В алтайской пещере нашли два зуба неандертальцев
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы
Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы

Топ на сегодня

"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть

Еще по теме

В АИЖК отвергли угрозу ипотечного «пузыря»
Бизнес-омбудсмен предложил способ ускорения жилищного строительства
ЕР предлагает увеличить порог по ипотеке для кредитных каникул
Август стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России