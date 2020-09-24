Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования

Влада Некрасова

Равномерно распределять процентные выплаты на весь срок ипотечного кредитования предлагает лидер партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов, утверждая, что действующая схема возврата кредитов тормозит развитие жилищного строительства, сообщает пресс-служба лидера СР.

Парламентарий пояснил, что сейчас граждане сначала в течение нескольких лет выплачивают банку большую часть процентов за всё время ипотеки, а потом гасят сам кредит.

"По нашему мнению, такие несправедливые правила надо менять. Выплату процентов по ипотеке нужно равномерно распределять на весь срок кредитования, особенно с учетом возможностей досрочного возврата кредитов. Все это могло бы сократить финансовое бремя для граждан", – цитирует пресс-служба слова Миронова.

Парламентарий отметил, что от нынешней системы возврата ипотечных кредитов могут пострадать не только люди, но и строительный сектор в регионах и вся экономика в целом.