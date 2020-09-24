Миссия Польши: полонизировать и ликвидировать Белоруссию — мнение

Анастасия Иванова

Происходящий в Белоруссии политический кризис стал объектом и результатом (частично) активного вмешательства со стороны США, Великобритании и стран ЕС. Особенно велика роль Польши, входящей в ЕС и НАТО, которая открыто поддерживает прозападную белорусскую оппозицию и стремится сместить многовекторного «пророссийского» президента Александра Лукашенко. Действия и мотивы официальной Варшавы подлежат анализу для понимания этого конфликта и порождаемых им вызовов для России.

Начать необходимо с отношения польского общества к Белоруссии. Суть этого отношения состоит в том, что в Польше существует консенсус, согласно которому Варшава должна делать все возможное для того, чтобы Белоруссия была независимым от России государством. Целью польских политиков по факту является полонизация постсоветского населения Белоруссии с одновременным экономическим, финансовым и идеологическим поглощением Белоруссии Польшей. В перспективе Белоруссия станет придатком Польши.

Даже такой представитель партии радикальных евроскептиков «Конфедерация за свободу и независимость» как Януш Корвин-Микке, предлагавший признать российскую юрисдикцию над Крымом и Севастополем и очень прохладно относящийся к прозападной белорусской оппозиции и политике правительства Матеуша Моравецкого, поддерживает эту позицию. Его мотивация: при Лукашенко Белоруссия может сохраниться как независимое буферное государство между Россией и Польшей. С учётом этого фактора конфедераты, в отличие от «Права и справедливости» и еврооптимистов, опасаются, что агрессивная политика правительства Моравецкого по отношению к Лукашенко может привести к приходу к власти в Белоруссии пророссийских сил, усилению российского влияния и укреплению связей в рамках действующего Союзного государства России и Белоруссии.

Тем не менее, несмотря на нынешнюю антилукашенковскую позицию польского политического мейнстрима, многовекторный белорусский президент не всегда подвергался атакам со стороны польского общества. Например, главный редактор связанной с фондом Джорджа Сороса «Газеты Выборчи» Адам Михник в сентябре 2019 года заявил:

«Сложилось мнение, что Лукашенко — это такой диктатор, который, однако, удержал независимость Беларуси как государства».

То есть для польского общества первоочередная задача — это недопущение интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Следующий важный момент связан с тем, что нынешняя политика Варшавы изначально была предопределена правящими кругами Польши. Премьер-министр Моравецкий еще в апреле в интервью испанскому изданию El Mundo заявил:

«Разумеется, речь идет о странах Восточного партнерства. Польша в первых рядах отстаивает расширение тесного сотрудничества с такими странами, как Украина или Белоруссия. Без заманчивых предложений от нас существует опасность того, что они могут обратиться к России. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель очень точно это определил, заявив, что, если Европа хочет стать мировой державой, то она должна знать, как решать проблемы соседствующих с ней стран».

В связи с этим заявлением Моравецкого следует пояснить, что та же «Конфедерация» не случайно считает партию «Право и справедливость» идеологическим хамелеоном, так как несмотря на принятый образ национал-консерваторов они не очень заботятся о польских диаспорах и не слишком усердствуют в отстаивании польских интересов и ценностей перед ЕС и США. «Конфедерация» же, наоборот, заявила о том, что приоритетом для Варшавы должны быть экономические и политические интересы самой Польши и положение польской диаспоры в Белоруссии, которая гипотетически может стать козлом отпущения из-за политики правительства Моравецкого.

Обращает на себя внимание и то, что нынешний польский премьер-министр выступил за реанимацию Восточного партнерства ЕС, одним из инициаторов которого был министр иностранных дел, член партии «Гражданская платформа» Радослав Сикорский.

Общепольский консенсус правящих кругов Польши по отношению к Белоруссии покоится на идеологической базе, выработанной ещё в Средние века при активной поддержке Костёла. Её основные положения могут быть сведены к ряду позиций:

— все этносы, оказавшиеся в подданстве Речи Посполитой, подлежат тотальной полонизации;

— все конфессии подлежат замене на римский католицизм;

— полонизируемые этносы Восточных Кресов являются низшими по отношению к полякам, поэтому такие действия являются для них благом;

— без этих благих акций все эти этносы попадут под влияние или даже власть России, что будет для них величайшим несчастьем;

— все, не понимающие благости этих действий, подлежат подавлению, наказанию или полному истреблению;

— крепостнические отношения в Восточных Кресах подлежат консервации и укреплению;

— класс феодалов-землевладельцев на восточных землях образуется из польских магнатов и шляхты или местных ополяченных шляхтичей.

Основные положения этой программы, пусть и в завуалированном виде, дожили до наших дней. В 20 веке программа была дополнена положением об осадниках — польских жандармах, чиновниках, отставных военнослужащих и т. п., переселяемых на захваченные территории из этнической Польши и получавших большие земельные наделы (до 45 га). Юзеф Пилсудский относил народы к востоку от поляков к числу «неисторических», считая польскую политическую опеку над ними естественным явлением. Знаменитый Роман Дмовский отзывался о белорусах и украинцах как о «поляках низшего сорта», неспособных к собственной государственности (!).

Таким образом, эта программа представляет собой «божественную миссию Польши», возложенную на неё Святым Престолом и реализуемую до наших дней с естественными перерывами (крушениями Польского государства). В наше время опять выплыла доктрина «Междуморья» в виде проекта «Триморья», по которому Польша возглавляет союз зависимых от неё стран Восточной и Центральной Европы, являясь своего рода великой региональной державой.

Нет ничего удивительного в том, что историческая Польша из-за такой политики периодически подвергалась разгрому и исчезала с исторической арены. Однако эта программа до сих пор работает в воспалённых мозгах значительной части польского общества, особенно если она чувствует за спиной поддержку сильного покровителя, в данном случае США и ЕС.

Белорусская оппозиция, митингующая с июля—августа, неоднородна. Наряду с прозападными оппозиционерами, марионеточные лидеры которых на западные деньги рвутся к власти, можно выделить ещё по крайней мере два течения: сторонников интеграции с Россией, вынужденных из-за внутренней политики Лукашенко участвовать в протестных акциях, и манипулируемую молодёжь, неопытную в политическом отношении, подвергающуюся интенсивной идеологической обработке из Польши через СМИ и интернет-ресурсы (например, польский канал «БелСат»).

Всем им стоило бы знать, что смогла сделать Польша с белорусами Западной Белоруссии за 18 лет оккупации — с 1921 по 1939 годы и от чего её спасла Красная Армия в сентябре 1939 года. По сути проклинаемый поляками и самостийниками пакт Молотова — Риббентропа спас западных белорусов от полонизации и последующих этноцида и геноцида.

Приведём несколько фактов.

К 1938/39 учебному году все белорусские школы были переведены на польский язык обучения. Русскоязычные школы были закрыты ещё раньше. В этом же году по всей Польше насчитывалось 218 студентов-белорусов. По состоянию на 1931 год 45% жителей Западной Белоруссии старше 10 лет были неграмотными. Преследовались любые национально-культурные организации, театры и пресса на белорусском языке вплоть до закрытия по любому поводу. В 1936 году были, например, закрыты Белорусский институт экономики и культуры и Товарищество белорусской школы.Количество врачей было в 2,5−3 раза меньше, а койко-мест — в 6−14 раз меньше, чем в этнической Польше (на 10 тыс. человек).Западная Белоруссия являлась сырьевым придатком отсталой и стагнирующей польской экономики. 79% населения было занято в сельском хозяйстве. Отличительной чертой именно Восточных Кресов были крупное помещичье землевладение и широко практикуемое батрачество при малоземелье основного крестьянского населения.Три западнобелорусских воеводства имели только 2,8% предприятий и 1,9% рабочих мест от численности по стране в целом. Недельная зарплата рабочих была в 2−3 раза меньше, чем в Варшавском воеводстве.Широко применялись запреты на профессии, в массовом порядке увольнялись учителя, железнодорожники, военнослужащие, чиновники православного вероисповедания или не являющиеся поляками.Вытеснение и ликвидация православных храмов. К июню 1936 году в белорусских регионах Польши более 1300 православных храмов были обращены в костёлы.Проводилась политика тотального террора по отношению к белорусскому населению в целом и особенно к белорусской интеллигенции. Юридическим основанием этого стал декрет президента Польши Игнацы Мосьцицкого и правительства от 17 июня 1934 года об изоляции «социально опасных элементов». Немедленно был создан концлагерь в Берёзе-Картузской, по своим варварским порядкам не уступавший концлагерям нацистской Германии.

Список можно продолжить. Можно также предложить внимательно изучить происходящее на Украине, особенно начиная с 2014 года. Именно на этот путь тянут протестующих всех течений всякие Светы Тихановские и их покровители.

Также нельзя понять роль Польши в белорусских событиях без понимания белорусской самостийности в контексте фактически продолжающейся историко-политической войны между Польшей и Россией. Основоположник белорусского самостийничества, автор «Дудки белорусской» 1891 года издания Франциск Бенедикт Богушевич был поляком, участником мятежа 1863−1864 годов, причем его сын был зоологическим польским шовинистом. Характерно, что самостийная партия Белорусская социалистическая громада, возникшая в 1902 году, не смогла попасть в Государственную Думу Российской империи, так как большая часть населения Северо-Западного края поддерживала западнорусизм (идею о том, что белорусы являются одной из ветвей русского этноса и их язык — русский язык). Можно сделать однозначный вывод, что население Белоруссии отвергло идеи «свядомости» и их адептов.

Многие деятели Белого движения были уроженцами современной Белоруссии, именно им посвящена книга «Славные имена Белой Руси. Белая гвардия Белой Руси» Н.Н. Малишевского. Более того, глава Временного краевого правительства Белоруссии Александр Баханович в письме Верховному правителю России адмиралу А.В. Колчаку от 27 февраля 1919 года писал, что «Белоруссия не мыслит себя иначе, как в составе общей Родины-единой великой России». В 1919 году в Минске и Могилеве существовали ячейки офицерской организации «Наша Родина» под командованием полковника Зубржицкого. А 24 марта 1919 года в Гомеле прапорщик В.В. Стрекопытов, полковник Стрепин и капитан Михайлов организовали антибольшевистское восстание, пять дней удерживали город, а затем с боями вышли на соединение с Северо-Западной армией генерала Н.Н. Юденича. На территории Белоруссии в период Гражданской войны практически всё население было на стороне красных или белых, а самостийников было очень мало, и поддержкой населения они не пользовались.

Обязательно следует отметить, что нынешняя Белоруссия была бы невозможна без Октябрьской революции. После окончания гражданской войны большевики амнистировали многих деятелей Белорусской Народной республики. В образованном Институте белорусской культуры получили должности такие деятели БНР как В.У. Ластовский, Я.Н. Середа, И.Ю. Лёсик, А.И. Цвикевич и С.М. Некрашевич. Позиция большевиков была четко изложена наркомнацем И.В. Сталиным на X съезде РКП (б) в 1921 году:

«Далее, я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская нация, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке… Лет сорок тому назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига — чисто латышский город. Лет пятьдесят тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают небелоруссы».

Именно амнистированные деятели БНР создали современную «беларускую мову», насыщенную полонизмами. Самостийники любят вспоминать о том, что многие белорусизаторы были расстреляны или оказались в лагерях в 1930-е годы. Однако они умалчивают о том, что белорусские писатели Янка Купала и Якуб Колас пели дифирамбы «отцу народов», при котором Белорусская ССР стала одной из основательниц ООН. Оно и понятно, ведь антикоммунизм, антисталинизм и антисоветизм постсоветских этнократов и национал-сепаратистов заканчиваются там, где начинаются русские земли, подаренные им В.И. Лениным, И.В. Сталиным и Н.С. Хрущевым.

Есть еще один замаскированный аспект польского вмешательства в белорусские дела. Белоруссия была упомянута в недавнем докладе Госдепартамента о процессе реституции собственности, принадлежавшей еврейским собственникам и утраченной в ходе событий 20 века. В докладе отмечено:

«Правительство (Белоруссии — П. М.) не предоставляет компенсации или помощи пережившим Холокост… Нет никаких законов, предусматривающих реституцию или компенсацию частной собственности, конфискованной во время Холокоста, отчасти потому, что Беларусь не признавала права частной собственности с момента, когда она стала республикой Советского Союза в 1922 году, до распада Советского Союза в 1991 году. В стране также нет законодательного режима для реституции коммунальной собственности или собственности наследников».

Казалось бы, причем здесь акции, направленные против Лукашенко, и материальные иски американских еврейских организаций? Польша является союзником США по НАТО и Израиля в противостоянии с Ираном. Свержение Лукашенко и приход прозападного правительства позволит американским еврейским организациям получить имущество, в том числе и выморочное, на территории Белоруссии. А для польского правительства это будет означать отсрочку, а возможно, и облегчение условий реституции собственности, утерянной во время Холокоста или национализированной в Польской Народной Республике (см. «Холокост как предлог для ликвидации национальной государственности — мнение»).

Кроме того, Вашингтон по сути использует Польшу как адвоката прозападной белорусской оппозиции в ЕС для того, чтобы, с одной стороны, окончательно разрушить особые отношения России с Германией, а с другой стороны — экономически подорвать Евросоюз, заставив его вкладывать и без того дефицитные средства в финансирование самостийных противников Лукашенко.

Существует и религиозный аспект. В религиозном отношении белорусская прозападная оппозиция состоит из римокатоликов, униатов, православных раскольников и протестантов. Наличие польской общины и соседство с Польшей усиливают этот прозападный фактор. Нельзя недооценивать и то, что поддержка Костёла может сыграть важную роль в попытках отделения Белоруссии от России. Политическую концепцию Ежи Гедройца, согласно которой в интересах Польши существование независимой Литвы, Белоруссии и Украины, поддерживают такие антагонисты как Адам Михник и историк Анджей Новак. В свою очередь, концепция Гедройца сочетается с поддерживаемым США польским проектом «Триморья». Поэтому религиозный раскол только на руку Варшаве. А современная борьба за Белоруссию фактически имеет культурно-цивилизационные корни. Не случайно основанный в Варшаве Джорджем Соросом Фонд имени Стефана Батория, работающий с белорусской оппозицией, получил такое название. Напомним, что Стефан Баторий — король Речи Посполитой, который нанёс тяжёлое поражение России под конец Ливонской войны 1558−1583 годов, неудачно осаждал Псков, а под конец жизни предлагал создать антиосманскую коалицию европейских стран, но войну с Турцией начать с завоевания России.

Наконец, польское вмешательство в политический кризис в Белоруссии имеет внутрироссийское измерение. Прозападная оппозиция в России сочувственно относится к белорусским сепаратистам — полонизаторам. Более того, они специально приуменьшают важность польских претензий к России, выдвинутых в ходе историко-политической войны в последние годы. Так, историк Олег Будницкий заявил 17 января 2020 года:

«Если мы говорим о 1939 годе, когда СССР и Германия поделили Польшу между собой, Германия, конечно, была инициатором, я бы хотел это подчеркнуть, но СССР вполне себе присоединился. И СССР, в состав Советского Союза вошли и западноукраинские, и западнобелорусские земли… и части, собственно… Слушайте, не заставляйте меня вдаваться глубоко в историю. Что значит „прежние наши“? Галиция, Западная Украина никогда не входила в состав Российской империи, это была часть Австро-Венгрии… …вместе с Львовом, она относилась к Австро-Венгерской империи, никогда не входила в состав Российской империи, неважно… Кроме этого, СССР прихватил и собственно польские земли, это Белосток, Белостокская область, Белосток именно был столицей Западной Белоруссии, между прочим…

И в конце концов в 1970-е гг., напомню, Западная Германия признала и германо-польскую, и советско-польские границы, и так далее, и вопрос о пересмотре границ в Европе был закрыт. Так что, если вы внимательно послушаете или почитаете, так сказать, польских политиков, они не ставят вопрос о пересмотре границ, потому что, если пересматривать восточную границу, значит, надо пересматривать и западную, это никому не надо».

Фактически Будницкий манипулирует фактами и совершает «научные открытия» (о белорусском православном населении Подляшья сей «ученый» муж, видимо, не слышал), а также пытается запретить России и русским наблюдать за историческим и территориальным ревизионизмом Польши. «Историк» не знает о существовании «карты поляка» и исторической политике в Белоруссии, когда Тадеуша Костюшко, Кастуся Калиновского и других деятелей записывают в свядомые белорусы. Тем самым Варшава пытается превратить Белоруссию во второе польское государство, которое может в любой момент на всенародном голосовании высказаться за присоединение к Польше. Разве это не более эффективная политика, чем пересмотр границ? Да и с правосознанием ныне в Европе не очень хорошо, если в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон поддерживает билль о внутреннем рынке, нарушающий соглашение с ЕС!

И не случайно один из деятелей партии «Яблоко» Григорий Явлинский в статье «Союз несменяемых» от 4 августа 2020 года написал:

«В этих условиях, пытаясь отвлечь людей от реальных проблем, Кремль поддержит в Беларуси любого, кто откроет двери для так называемой „интеграции“ с Россией, а на самом деле — для поглощения, отказа от реального национального и государственного суверенитета. Если, попав в крайне сложную ситуацию, Лукашенко в который раз пообещает нечто подобное в обмен на сохранение власти, в Кремле, скрипя зубами, согласятся оставить „батьку“ еще на какое-то время. Ну а если Лукашенко все же надоест, на белорусской земле всегда может внезапно оказаться десяток—другой „отдыхающих с российскими паспортами“, которые активно поспособствуют массовым беспорядкам. Это позволит Москве объявить Беларусь несостоявшимся государством и оказать „братскую помощь“, то есть лишить суверенитета, отобрать бизнес и повысить пенсии новым соотечественникам на 5 тыс. рублей.

Объективно полезный вариант взаимодействия для России и Республики Беларусь — это экономический союз, когда каждая страна является независимой и сохраняет в полном объеме свой суверенитет. В культурно-историческом плане Россия и Беларусь принадлежат европейской цивилизации, и единственное реально существующее направление их дальнейшего успешного развития — европейское».

Таким образом, на самом деле Явлинский выступает за демонтаж Союзного государства России и Белорусии в рамках борьбы за «белорусский суверенитет», капитуляцию России и поглощение её современным Евросоюзом, чей неомарксизм он ассоциирует с «европейской культурой». Все это, по сути, означает капитуляцию и полное разоружение России перед лицом внешних врагов. Поэтому демагоги-капитулянты скрывают свое истинные лица адвокатов русофобствующей публики любого толка. Не случайно даже после массовых убийств в Одесском доме профсоюзов и обстрелов городов Донбасса эта публика говорит об агрессии Кремля против Украины.

Однако затея правительства Моравецкого может провалиться. Польский политический кризис, вызванный законопроектом о защите домашних животных, может привести к новым парламентским выборам, а те, в свою очередь, к появлению нового правительства Польши, что повышает шансы как еврооптимистов, так и радикальных евроскептиков. В сочетании с жёсткой грамотной политикой России, подразумевающей реальную интеграцию России и Белоруссии, это может поставить крест на попытках США и ЕС ослабить эти две страны.

Кроме того, Великобритания, союзник Варшавы и бывшее пристанище для польских гастарбайтеров, стремится максимально разорвать свои связи с ЕС, что повлияет на бюджетную политику Союза, особенно в части дотирования таких членов ЕС, как Польша. Дополнительно Польше пригрозили урезанием дотаций за судебную реформу и противодействие ЛГБТ-диктатуре, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте недавно предложил вообще исключить Польшу и Венгрию из ЕС. Также Великобритания поддерживает требования американских еврейских организаций в вопросе реституции имущества евреев, утерянного в ходе Холокоста или национализированного в Польской Народной Республике.

В совокупности с коронавирусом это нанесет серьезный экономический удар по Польше, которую ставят в пример белорусские сепаратисты-полонизаторы, и может подорвать позиции белорусской прозападной оппозиции. Заодно это может умерить агрессивный польский «натиск на Восток» и заставить Польшу заняться собственными проблемами, которые она до поры до времени маскирует.

Последние действия России в связи с белорусским кризисом показывают, что наша страна не будет безучастно взирать на агрессивные попытки разрушить Белоруссию и может применить весьма эффективные средства для устранения этой опасности. Но для этого необходимы неуклонная политическая воля и целенаправленное воздействие на постсоветское поколение Белоруссии, подвергающееся промывке мозгов с двух направлений — со стороны стран НАТО и сепаратистов-полонизаторов.