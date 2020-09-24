МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей

Влада Некрасова

При новой методике расчета Министерства труда и социальной защиты минимальный размер оплаты труда (МРОТ), учитывающей среднедушевой доход, в 2021 году возрастет до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12 702 рублей. Об этом заявила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Ранее сообщалось, что предложенный Минтруда новый подход к установлению МРОТ и прожиточного минимума поддержали на заседании Правительства 23 сентября. По информации СМИ, ведомство предложило рассчитывать прожиточный минимум как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать её на уровне 44,2%.

«Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11 653 рублей, а также в размере 12 702 рубля для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12 792 рублей», — отметила она.

Святенко добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется почти 4 млн человек.

Глава Комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что новый подход для расчёта МРОТ и прожиточного минимума будет обеспечивать их увеличение, если будут расти зарплаты и повышаться реальные доходы. По его словам, МРОТ следует доводить до уровня около 20 тысяч рублей и вводить нулевую ставку НДФЛ для россиян с доходами на этом уровне.