Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей

МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей

МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей

При новой методике расчета Министерства труда и социальной защиты минимальный размер оплаты труда (МРОТ), учитывающей среднедушевой доход, в 2021 году возрастет до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12 702 рублей. Об этом заявила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Ранее сообщалось, что предложенный Минтруда новый подход к установлению МРОТ и прожиточного минимума поддержали на заседании Правительства 23 сентября. По информации СМИ, ведомство предложило рассчитывать прожиточный минимум как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать её на уровне 44,2%.

«Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11 653 рублей, а также в размере 12 702 рубля для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12 792 рублей», — отметила она.

Святенко добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется почти 4 млн человек.

Глава Комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что новый подход для расчёта МРОТ и прожиточного минимума будет обеспечивать их увеличение, если будут расти зарплаты и повышаться реальные доходы. По его словам, МРОТ следует доводить до уровня около 20 тысяч рублей и вводить нулевую ставку НДФЛ для россиян с доходами на этом уровне.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Какой гигант". В Японии восхитились российским ледоколом "Арктика"
"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
"Как бы поменял страну?" Тиньков увидел Грефа на посту премьера
Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы
Уборщица из Костромской области случайно выиграла выборы
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Что произошло между Чимином из BTS и Чонён из TWICE?
Что произошло между Чимином из BTS и Чонён из TWICE?
«Я лежу в постели и думаю, что все это временно»: У Ви из BTS началась депрессия
«Я лежу в постели и думаю, что все это временно»: У Ви из BTS
Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане
Япония болезненно отреагировала на активность России на Шикотане
В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"
В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"
Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —
Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – Собянин
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального

Топ на сегодня

"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Путин обратился к правительству и парламенту
Путин обратился к правительству и парламенту
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству Турции
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка

Еще по теме

По итогам третьего квартала правительство понизило прожиточный минимум на 0,67%
Кабмин снизил прожиточный минимум в России
Дума подняла МРОТ до прожиточного минимума
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума