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На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек

На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники ОМОН разогнали протестующих, которые пытались блокировать дорогу возле ТЦ "Рига". Также силовики разогнали протестующих, скопившихся в районе улицы Немига в центре города, задержаны пять человек.

Как заявили РИА Новости в ГУВД Минского горисполкома, ситуация в столице Белоруссии контролируемая. В ведомстве отметили, что милиция не использовала для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также не открывала предупредительную стрельбу, как сообщают в Telegram-каналах, но подтвердили использование водометов.

Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании более ста человек по всей республике. В списке, опубликованном на сайте центра, значится 121 фамилия.

# В мире
По материалам: ria.ru

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