Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Лысой горе в Киеве нашли труп с ножницами в шее

На Лысой горе в Киеве нашли труп с ножницами в шее

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве на Лысой горе, где ранее не единожды разгоняли таборы ромов, нашли тело жестоко убитого мужчины.

Как сообщает «Информатор», тело, лежавшее возле капища, обнаружил случайный прохожий — шея погибшего была обмотана ремнем и пробита ножницами.

По предварительным данным, жертву (мужчине на вид около 50-ти лет) сначала били по голове кирпичом, душили ремнем, а затем зарезали ножницами.

Интернет-издание также опубликовало фото и видео с места ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице агрессивный мужчина ударил ножом парня, который вступился за незнакомую девушку. Юноша умер в карете «скорой» по дороге в больницу.

Фото из Википедии.

30 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Си Цзиньпин спешит на помощь: в Минске надеются на визит лидера КНР
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение
Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке —
Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia – Собянин
Сборная Москвы завоевала 183 медали в финале VIII Национального
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться – Владимир Путин
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться – Владимир Путин
В Великих Луках готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»
В Великих Луках готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»
Меган Маркл неожиданно появилась в эфире популярного американского телевизионного шоу
Меган Маркл неожиданно появилась в эфире популярного американского
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
В Госдуме оценили идею по созданию площадки по "деоккупации" Крыма
ЕС признал нелегитимной инаугурацию Лукашенко
ЕС признал нелегитимной инаугурацию Лукашенко
Противостояние Марса и Меркурия 24 сентября 2020 года: как привлечь финансовую удачу каждому Знаку Зодиака
Противостояние Марса и Меркурия 24 сентября 2020 года: как привлечь
В посольстве указали на просчеты Госдепа после критики Путина
В посольстве указали на просчеты Госдепа после критики Путина

Топ на сегодня

"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Путин обратился к правительству и парламенту
Путин обратился к правительству и парламенту
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству Турции
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка

Еще по теме

В Киеве зарезали парня, который заступился за незнакомую девушку на улице (фото, видео)
В Киеве у моста Метро утонул упавший с гидроцикла мужчина
В Киеве школьник ударил стулом и порезал ножницами учительницу
В Киеве возле церкви нашли повешенного мужчину (фото)