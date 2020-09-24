"На расстоянии": Полина Гагарина представила клип на новую песню о несчастной любви

Вадим Карасев

Около двух недель назад 33-летняя Полина Гагарина презентовала новую песню под названием "На расстоянии", а сегодня представила клип на нее. Режиссером ролика выступил молодой казахский клипмейкер и продюсер Медет Шаяхметов, ранее работавший с Элджеем, Скриптонитом, Еленой Темниковой и другими известными российскими артистами.





По сюжету видео главная героиня в исполнении Гагариной переживает настоящую душевную драму: несмотря на всенародную любовь, она чувствует себя одинокой, потому что рядом с ней нет ее любимого человека.

Это видео о том, что человек часто чувствует одиночество, даже когда находится в самом центре внимания. Камерность и внутренние переживания — это то, что происходит за кулисами, масштаб и красивая картинка — то, что обычно видит публика. На сцене героиню ждут миллионы, а она ждет единственного — того, по кому действительно скучает и без кого чувствует себя одиноко, но никогда не позволяет себе лишних эмоций. Открытая сцена и закрытый внутренний мир — две стороны одного неделимого целого,

— сказано в описании нового музыкального видео Гагариной.

Кадр из клипа Полины Гагариной на песню "На расстоянии"

Многие поклонники Полины уже оценили ее новую песню и клип на нее. Многие отметили, что видео получилось очень чувственным и грустным, потому что речь в нем идет о непростых отношениях мужчины и женщины. Некоторые фанаты даже принялись проводить параллели между смыслом песни "На расстоянии" и недавним разводом Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым.

Никто не узнает, как я ждала тебя,Как недели медленно тянулись.Пусть смотрят миллионы глаз,Я спрячу слезы за улыбкой.Так хочется все повторить,Как в первый раз.Постучишься в дверь мою,Я открою иНаконец-то обниму —Больше не уходи, не уходи,

— поет Гагарина в своей новой песне "На расстоянии".





Напомним, что за несколько дней до премьеры новой песни Полины Гагариной ее бывший муж Дмитрий Исхаков трогательно поздравил ее с годовщиной их свадьбы. Он опубликовал архивное фото с торжества и рассказал, как этот знаменательный день навсегда изменил его жизнь:

7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка на вопрос совершенно незнакомой женщины ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь — как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь.

Фотограф также добавил, что, если бы у него была возможность что-то изменить в сложившейся ситуации, то он обязательно бы ей воспользовался. К слову, незадолго до этого Дмитрий также заявил, что вряд ли еще когда-нибудь захочет жениться.

Напомним, что первые слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появились еще в мае, а через какое-то время фотограф подтвердил расставание с женой. Сама певица пока ни разу не комментировала развод, объясняя это тем, что не желает выносить свою личную жизнь на публику.

Полина Гагарина