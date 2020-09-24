На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Лидия Мартынова

Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя публикации о том, что в Костромской области выборы главы сельского поселения выиграла уборщица.

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.