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На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя публикации о том, что в Костромской области выборы главы сельского поселения выиграла уборщица.

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом. Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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