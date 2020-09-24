Наследники делят имущество еще живого Валентина Гафта

Алексей Вольцев

По словам супруги Валентина Гафта, которому недавно исполнилось 85 лет, здоровье актера налаживается с каждым днем, но это нисколько не мешает людям, претендующим на наследство Гафта, вести разговоры о том, кому достанется имущество артиста после его ухода.

В одном из недавних интервью Ольга Остроумова заявила, что 40-летний внебрачный сын ее супруга, который сейчас живет в Бразилии, может претендовать на наследство Гафта. Сама актриса призналась, что считает это ужасной несправедливостью, ведь «Валя итак очень хорошо помогал им» на протяжении последних нескольких лет.

На программе «Шоу Андрея Малахова», куда жена Гафта приехала, чтобы отметить его 85-летие и поделиться историями о своем муже, когда речь зашла о внебрачном сыне Валентина Иосифовича, Ольга ответила очень остро:

«Напрасно вы это вспомнили. Я не хочу про это говорить, честно говоря».

Оказалось, любимая супруга Гафта была очень против, чтобы эта история вышла из их квартиры и стала общественным достоянием.

«Я не понимаю, зачем это выносить на всемирное обозрение»,

– объяснила Остроумова.

Возможно, жена Валентина Гафта как раз опасается того, что после всей финансовой помощи, которую ее супруг оказал своему уже взрослому сыну, он загорится идеей присвоить себе часть наследства актера.

Подпишись на нас в Яндекс Новости