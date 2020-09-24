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Наследники делят имущество еще живого Валентина Гафта

Наследники делят имущество еще живого Валентина Гафта

По словам супруги Валентина Гафта, которому недавно исполнилось 85 лет, здоровье актера налаживается с каждым днем, но это нисколько не мешает людям, претендующим на наследство Гафта, вести разговоры о том, кому достанется имущество артиста после его ухода.


В одном из недавних интервью Ольга Остроумова заявила, что 40-летний внебрачный сын ее супруга, который сейчас живет в Бразилии, может претендовать на наследство Гафта. Сама актриса призналась, что считает это ужасной несправедливостью, ведь «Валя итак очень хорошо помогал им» на протяжении последних нескольких лет.


На программе «Шоу Андрея Малахова», куда жена Гафта приехала, чтобы отметить его 85-летие и поделиться историями о своем муже, когда речь зашла о внебрачном сыне Валентина Иосифовича, Ольга ответила очень остро:

«Напрасно вы это вспомнили. Я не хочу про это говорить, честно говоря».

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Ольга Остроумова рассказала о состоянии Валентина Гафта накануне его 85-летия 2 сентября свой юбилей отмечает легендарный актер. В этот день ему исполняется 85 лет, с чем артиста спешат поздравить близкие и фанаты. О том, как себя чувствует Валентин Гафт, как собирается праздновать, журналистам рассказала его жена - актриса Ольга Остроумова, отметив, что мэтр будет в семейном кругу ввиду его состояния здоровья, которое заметно ухудшилось за последнее время. «Он глубоко больной человек и никаких эмоций ему нельзя, чтобы не поднялось давление. Приедут дети, внуки и наша замечательная помощница, которая с Валентином Иосифовичем все время», — пояснила Остроумова, добавив, что друзья будут приходить с поздравлениями по одному, потому что народного артиста раздражают шумные компании. В настоящее время они находятся на даче, где присматривают за больным Гафтом. Большую часть времени артист проводит в постели, на свежий воздух его вывозят в инвалидном кресле. Его состояние оставлять желать лучшего, однако все слухи о смерти актера его жена опровергает и возмущается тем, что СМИ то и дело пытаются «похоронить» ее супруга. О проблемах народного артиста РСФСР Валентина Гафта со здоровьем известно уже давно. Около семи лет назад актеру поставили диагноз — болезнь Паркинсона. Также артиста заметно подкосила смерть Нины Дорошиной в апреле 2019 года. С ней он играл в спектаклях на протяжении многих лет. #юбилей #состояние #Гафт #Остроумова https://globalmsk.ru/news/id/43340

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Оказалось, любимая супруга Гафта была очень против, чтобы эта история вышла из их квартиры и стала общественным достоянием.

«Я не понимаю, зачем это выносить на всемирное обозрение»,

– объяснила Остроумова.

Возможно, жена Валентина Гафта как раз опасается того, что после всей финансовой помощи, которую ее супруг оказал своему уже взрослому сыну, он загорится идеей присвоить себе часть наследства актера.

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Валентин Гафт и Ольгa Остроумовa вместе уже 23 года! Они стали близки, когда уже и не думали, что личное счастье возможно. Актеры стали парой, пережив до этого 4 официальных развода на двоих. Их бракосочетание состоялось в больничной палате без свидетелей, но они и сегодня вспоминают об этом, как об одном из самых лучших событий в их жизни. #концертзвезды #звезды #знаменитости #селебрити #звездность #шоубиз #известныелюди #персонышоу #телевидение #светскаяхроника #новостьдня #популярное #сплетни #скандалы #новостизвёзд #свежиеновости #горячиеновости #папарацци #слухи #ольгаостроумова #валентингафт

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По материалам: popcake.tv

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