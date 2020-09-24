«Не просто мед»: Какова польза медовой пыльцы и может ли она навредить человеку

Влада Некрасова

Все знают полезные свойства меда, но не всем знаю о полезности меда с пыльцой. Мед с пыльцой часто называют пчелиный хлеб и делается он, как и обычный мед из любых растений, но вкус его отличается. Какая польза пчелиного хлеба и может ли он нанести вред здоровью вы узнаете, прочитав эту статью.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 0.8 г.Жиры 0 г.Углеводы 80 г.Калорийность 328 ккал (на 100 г.).Витамины А, С, D, Е, Н, К, РР.Витамины группы В.Каротин.Калий.Кальций.Натрий.Магний.Кремний.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Фтор.Хром.Цинк.

Помимо витаминов и минералов в составе пчелиного хлеба имеются усвояемые углеводы.





Полезные свойства

На организм человека пчелиный хлеб действует очень положительно за счет пыльцы. Пчелиная пыльца:

Нормализует пищеварительную систему.Выводит из организма токсины.Улучшает кровообращение.Понижает холестерин.Вырабатывает иммунитет.Улучшает мозговую деятельность.Нормализует обмен веществ.Улучшает гормональный фон.Улучшает состояние кожи.Борется с вирусными заболеваниями.Заживляет раны при порезах.Успокаивает при сильном стрессе.

Часто медовую пыльцу употребляют при запорах и болезнях почек. Еще пыльца помогает устранить боли в менструальные дни. Для женщины очень важно следить за своим здоровьем, и медовая пыльца в этом поможет. Она положительное влияние оказывает на гормональный фон и помогает в зачатия малыша. Есть предположения, что медовая пыльца помогает бороться с онкологией, но врачи не подтверждали это факт. Также пыльца лечит у мужчин простату и повышает качество семенной жидкости. Если есть проблемы с потенцией, то медовая пыльца ее устранит.

Детям старше трех лет медовая пыльца помогает улучшить и память и повышает иммунитет, а также борется с вирусными заболеваниями. При сильной физически нагрузках медовая пыльца помогает восстановить силы. Если у ребенка проблемы со зрением, то и здесь поможет пыльца.

Противопоказания

Как и у любого продукта медовая пыльца имеет противопоказания несмотря на то, что у нее натуральный состав. К противопоказаниям относятся:

Аллергия.Гипертензия.Послеоперационный период.Детский возраст младше 3 лет.

Медовая пыльца принесет пользу детям, беременным и кормящим. Медовую пыльцу также можно использовать как косметическое средство для питания кожи лица и придания ей упругости и сияния. Волосы после пыльцы становятся гладкими и легко расчесываются.