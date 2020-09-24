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«Не просто мед»: Какова польза медовой пыльцы и может ли она навредить человеку

«Не просто мед»: Какова польза медовой пыльцы и может ли она навредить человеку

Все знают полезные свойства меда, но не всем знаю о полезности меда с пыльцой. Мед с пыльцой часто называют пчелиный хлеб и делается он, как и обычный мед из любых растений, но вкус его отличается. Какая польза пчелиного хлеба и может ли он нанести вред здоровью вы узнаете, прочитав эту статью.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 0.8 г.
Жиры 0 г.
Углеводы 80 г.
Калорийность 328 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины А, С, D, Е, Н, К, РР.
Витамины группы В.
Каротин.
Калий.
Кальций.
Натрий.
Магний.
Кремний.
Фосфор.
Хлор.
Железо.
Йод.
Кобальт.
Марганец.
Медь.
Фтор.
Хром.
Цинк.

Помимо витаминов и минералов в составе пчелиного хлеба имеются усвояемые углеводы.


Полезные свойства

На организм человека пчелиный хлеб действует очень положительно за счет пыльцы. Пчелиная пыльца:


Нормализует пищеварительную систему.
Выводит из организма токсины.
Улучшает кровообращение.
Понижает холестерин.
Вырабатывает иммунитет.
Улучшает мозговую деятельность.
Нормализует обмен веществ.
Улучшает гормональный фон.
Улучшает состояние кожи.
Борется с вирусными заболеваниями.
Заживляет раны при порезах.
Успокаивает при сильном стрессе.

Часто медовую пыльцу употребляют при запорах и болезнях почек. Еще пыльца помогает устранить боли в менструальные дни. Для женщины очень важно следить за своим здоровьем, и медовая пыльца в этом поможет. Она положительное влияние оказывает на гормональный фон и помогает в зачатия малыша. Есть предположения, что медовая пыльца помогает бороться с онкологией, но врачи не подтверждали это факт. Также пыльца лечит у мужчин простату и повышает качество семенной жидкости. Если есть проблемы с потенцией, то медовая пыльца ее устранит.

Детям старше трех лет медовая пыльца помогает улучшить и память и повышает иммунитет, а также борется с вирусными заболеваниями. При сильной физически нагрузках медовая пыльца помогает восстановить силы. Если у ребенка проблемы со зрением, то и здесь поможет пыльца.

Противопоказания

Как и у любого продукта медовая пыльца имеет противопоказания несмотря на то, что у нее натуральный состав. К противопоказаниям относятся:


Аллергия.
Гипертензия.
Послеоперационный период.
Детский возраст младше 3 лет.

Медовая пыльца принесет пользу детям, беременным и кормящим. Медовую пыльцу также можно использовать как косметическое средство для питания кожи лица и придания ей упругости и сияния. Волосы после пыльцы становятся гладкими и легко расчесываются.

# Интересное
По материалам: planktons

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