Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"

Вадим Карасев

23 сентября в одном из столичных кинотеатров состоялась очередная кинопремьера — публике представили новый фильм Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Оценить ленту пришли Олеся Судзиловская с мужем Сергеем, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Ирина Хакамада, Сати Спивакова и многие другие звезды. К слову, некоторые из них — Катя Лель, Ирина Безрукова, Анна Банщикова — в этот вечер успели и на другое светское мероприятие (пока новый карантин, которым всех пугают который месяц подряд, снова не запер всех по домам).





1/13 Виктория Дайнеко2/13 Александр Буйнов, Олеся Судзиловская с мужем Сергеем3/13 Ирина Безрукова4/13 Дарья Повереннова5/13 Илья Бачурин6/13 Катя Лель7/13 Ирина Хакамада8/13 Сати Спивакова и Владимир Кошевой9/13 Маша Цигаль10/13 Анна Банщикова11/13 Александр Носик12/13 Эвелина Бледанс13/13 Никита ТарасовПосмотреть все

Фильм "Гнездо", мировая премьера которого состоялась на фестивале "Сандэнс" этой зимой, рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы. Главному герою Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег — этого он и сам еще не знает.

По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво:

Рори и Эллисон — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями.

В широкий прокат фильм вышел 24 сентября.





Александр Буйнов, Олеся Судзиловская с мужем Сергеем





Виктория Дайнеко и Валерия Кожевникова





Ирина Безрукова





Ирина Хакамада





Катя Лель





Анна Банщикова





Сати Спивакова и Владимир Кошевой