Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"
23 сентября в одном из столичных кинотеатров состоялась очередная кинопремьера — публике представили новый фильм Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Оценить ленту пришли Олеся Судзиловская с мужем Сергеем, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Ирина Хакамада, Сати Спивакова и многие другие звезды. К слову, некоторые из них — Катя Лель, Ирина Безрукова, Анна Банщикова — в этот вечер успели и на другое светское мероприятие (пока новый карантин, которым всех пугают который месяц подряд, снова не запер всех по домам).
Фильм "Гнездо", мировая премьера которого состоялась на фестивале "Сандэнс" этой зимой, рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы. Главному герою Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег — этого он и сам еще не знает.
По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво:
Рори и Эллисон — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями.
В широкий прокат фильм вышел 24 сентября.