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Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"

Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"

23 сентября в одном из столичных кинотеатров состоялась очередная кинопремьера — публике представили новый фильм Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях. Оценить ленту пришли Олеся Судзиловская с мужем Сергеем, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Ирина Хакамада, Сати Спивакова и многие другие звезды. К слову, некоторые из них — Катя Лель, Ирина Безрукова, Анна Банщикова — в этот вечер успели и на другое светское мероприятие (пока новый карантин, которым всех пугают который месяц подряд, снова не запер всех по домам).


1/13 Виктория Дайнеко
2/13 Александр Буйнов, Олеся Судзиловская с мужем Сергеем
3/13 Ирина Безрукова
4/13 Дарья Повереннова
5/13 Илья Бачурин
6/13 Катя Лель
7/13 Ирина Хакамада
8/13 Сати Спивакова и Владимир Кошевой
9/13 Маша Цигаль
10/13 Анна Банщикова
11/13 Александр Носик
12/13 Эвелина Бледанс
13/13 Никита Тарасов












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Фильм "Гнездо", мировая премьера которого состоялась на фестивале "Сандэнс" этой зимой, рассказывает историю одной семьи, чей переезд через Атлантику нарушил былую гармонию и обнажил невидимые на первый взгляд проблемы. Главному герою Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег — этого он и сам еще не знает.

По словам режиссера Шона Дуркина, он пытался показать брак правдиво:

Рори и Эллисон — необычная пара очень разных и сложных людей. Они влюблены друг в друга, у них сильная привязанность, и, казалось бы, это идеальные отношения. Однако со временем этот созданный ими красивый образ сходит на нет, обнажая правду. Сильные характеры и харизма делают их одновременно идеальными партнерами и полными противоположностями. Поэтому они страдают от того, что им навязывает окружающее их общество, и чувства долга, переданного им предыдущими поколениями.

В широкий прокат фильм вышел 24 сентября.


Александр Буйнов, Олеся Судзиловская с мужем Сергеем


Виктория Дайнеко и Валерия Кожевникова


Ирина Безрукова


Ирина Хакамада


Катя Лель


Анна Банщикова


Сати Спивакова и Владимир Кошевой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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