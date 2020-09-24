Педагоги УлГПУ им. И.Н. Ульянова получили дипломы преподавателей русского языка как иностранного

Алексей Вольцев

Преподаватели кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова прошли обучение по программе профессиональной переподготовки «Преподаватель русского языка как иностранного» в Псковском государственном университете, сообщает пресс-служба УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

Программа переподготовки состояла из лекций и практических занятий, проходивших в дистанционном формате. Они включали в себя четыре модуля (вводный, лингвистический, методический, страноведческий), каждый из которых завершился контрольным тестированием. Лекции читали известные в России специалисты в области русского языка как иностранного, авторы тестов и практикующие преподаватели.

Также в рамках курса проходили семинарские занятия и практика в онлайн-школе русского языка как иностранного.

По итогам освоения курса педагоги защитили выпускные работы и им была присвоена квалификация «преподаватель русского языка как иностранного».