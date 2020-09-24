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Перелетал Польшу. Российский Су-27 засек у границы бомбардировщик ВВС США

Перелетал Польшу. Российский Су-27 засек у границы бомбардировщик ВВС США
Истребитель Су-27 взлетал в воздух в четверг из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который двигался над Польшей, заявили в Минобороны РФ.

"Двадцать четвертого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к государственной границе Российской Федерации", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Подчеркивается, что в целях недопущения нарушения самолетом ВВС США российского воздушного пространства в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.


Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования", - рассказали в Минобороны.

Добавляется, что полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, наарушения госграницы РФ не допущено.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Су-27 поймал патрульную авиацию США у границ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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