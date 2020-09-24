Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина

Анастасия Иванова

Очных мероприятий у президента РФ Владимира Путина постепенно будет становиться больше, но базовым форматом пока останется видеоконференция, приглашать прессу на мероприятия еще не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очных мероприятий постепенно будет становиться больше. Базовым форматом пока остается ВКС (видеоконференцсвязь - ред.). Прессу пока звать не будем", - сказал Песков.