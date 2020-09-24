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Причиной самоубийства школьницы-отличницы в Кривом Роге могли быть плохие оценки

Причиной самоубийства школьницы-отличницы в Кривом Роге могли быть плохие оценки

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

История с самоубийством несовершеннолетней школьницы в Кривом Роге может принять неожиданный поворот: правоохранители рассматривают версию о доведении ребенка до самоубийства.

Об этом говорится в сюжете программы «Надзвичайні новини» на телеканале ICTV.

Напомним, что погибшая девочка училась в КНВК № 35 в 7-м классе и имела хорошие отметки. В день трагедии она была на занятиях, без конфликтов общалась с одноклассниками и учителями — в ее поведении ничего не предвещало беды.

По одной из версий, которая рассматривается правоохранителями, падение было несчастным случаем. Девочка делала фото на фоне высоты и не удержалась в оконном проеме.

В то же время шесть дней назад она опубликовала у себя в Instagram пост со словами «сейчас или никогда».

Это, по мнению соседей, позволяет говорить о том, что ребенок совершил самоубийство из-за плохой оценки в школе. Дети в школе также подтвердили, что из-за плохой успеваемости у нее были проблемы с родителями. Девочка была отличницей, но подруге жаловалась, что ее заставляют много учиться.

В пользу версии о самоубийстве говорит то, что рядом с местом трагедии нашли тетрадь с низкими оценками, которые поставила учительница украинского языка. Психологи говорят, что подростки такие вещи воспринимают иногда слишком болезненно, отмечается в сюжете.

Возможно, именно этот факт стал поводом для рассмотрения полицией версии о доведении школьницы до самоубийства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о совершенно диком случае, который произошел в Китае: там в провинции Сычуань «педагог» до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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