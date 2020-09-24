Противостояние Марса и Меркурия 24 сентября 2020 года: как привлечь финансовую удачу каждому Знаку Зодиака

Вадим Карасев

24 сентября Марс и Меркурий войдут в противостояние. Это очень благоприятный аспект для двух этих планет, а также для представителей всех Знаков Зодиака. 24 числа у многих из нас будет отличный шанс преуспеть в финансовой сфере, в работе и бизнесе.

Энергетика Марса и Меркурия довольно хорошо сочетается, потому что Меркурий — это планета информационных потоков и денежных движений. Марс же является источником мотивации. Эта планета дает нам возможности и новые желания, заставляет двигаться вперед, преодолевать препятствия. Красная планета — источник силы и решимости.

Овен

Овнам 24 числа следует начать какое-то новое дело. Это будет прекрасный день для поисков увлечений, новой работы, адаптации к новым условиям. Вполне возможно, что Меркурий и Марс сделают представителей этого Знака очень сильными, выносливыми и, самое главное, удачливыми.

Телец

Тельцы с 24 сентября смогут понять свои прошлые ошибки, провести над ними работу и в последствии стать лучше. Нужно быть самокритичными, чтобы данный аспект двух планет сыграл позитивную роль в их жизни. Тельцам нельзя проявлять эгоизм и думать только о легкой наживе. Настало время взяться за ум.

Близнецы

Близнецам можно быть собой. В попытках достичь финансового процветания им можно использовать любые удобные и привычные методы. Планеты помогут представителям этого Знака стать успешнее в переговорах, а также подскажут верный путь к обогащению, финансовой независимости.

Рак

Ракам стоит тратить больше денег на просвещение, получение новых знаний. Наиболее успешными представителями данного Знака будут те, кто стремится к познанию чего-то нового. Всегда есть куда расти. Те Раки, которые это понимают, 24 числа и в течение пары следующих дней смогут стать успешнее.

Лев

Львам эксперты сайта dailyhoro.ru пророчат очень успешное время 24, 25 и 26 сентября. Противостояние двух финансовых планет отлично скажется на умении принимать важные решения. Астрологи лишь настоятельно советуют не говорить никому о своих намеченных планах, ведь счастье любит тишину.

Дева

У Дев 24 числа начинается очень благоприятный период. Меркурий и Марс начнут оказывать большую поддержку людям этого Знака Зодиака. Энергетика их противостояния позитивно скажется как на умении зарабатывать, так и на умении тратить деньги. 24 сентября — отличный день для шопинга или покупок в интернете.

Весы

Что касается Весов, то противостояние Меркурий и Марса на них будет благотворно влиять не только 24 сентября, но еще и пару дней до и после этого события. Это будут очень яркие и запоминающиеся дни. Больше всего повезет творческим людям этого Знака и тем, кто занимается рекламой, работает в сфере услуг.

Скорпион

У Скорпионов 4 числа начинается очень благоприятный период для заключения важных сделок, собеседований и публичных выступлений. Меркурий и Марс помогут этим людям получить долгожданное повышение, увеличить доходы. Конец сентября при наличии усидчивости и ответственности может стать временем крупных денежных побед.

Стрелец

Стрельцам можно быть собой и делать то, что они умеют делать лучше всего. Оппозиция двух планет окажет существенную поддержку людям данного Знака. Чтобы привлечь финансовую удачу, Стрельцам нужно больше двигаться, по возможности соглашаться на командировки.

Козерог

Этим усидчивым, мудрым и умным людям желательно не изобретать заново колесо. Нужно оставаться верными своим принципам и устоям. Планеты помогут Козерогам найти вдохновение и обрести новые силы для того, чтобы продолжить свой путь и перестать сомневаться в успехе.

Водолей

Водолеям противостояние Марса и Меркурия поможет в решении самых сложных задач. Людям этого Знака стоит направить энергию именно в это русло. Астрологи советуют не откладывать на потом ничего сложного. Также очень важно будет посвятить время очистке информационного поля.

Рыбы

У Рыб начинается очень важное время, в которое деньги могут притягиваться словно магнитом. Для этого людям данного Знака эксперты рекомендуют выходить за пределы собственной зоны комфорта. Нужно раздвигать границы возможного, учиться новому и совершать смелые поступки.