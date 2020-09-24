Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.

Как отметил Путин, хотя МС-21 не является оборонной продукцией, однако западные компании "по соображениям недобросовестной конкуренции" прекратили поставки композитов для крыла.

"Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - подчеркнул глава государства в ходе встречи с работниками атомной отрасли.

"Причем знают, что мы все равно сделаем. Ну благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил он.