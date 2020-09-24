Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин посетит 25 сентября международные стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Он совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр пройдет основной этап стратегических учений.

Учения проходят на полигонах «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в маневрах примут участие около 80 тыс. человек.

«Главными целями СКШУ „Кавказ-2020“ являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе выполнения задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности ВС России и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач», — говорится в сообщении Кремля.

Учения начались 21 сентября и завершатся 26 сентября. В «Кавказ-2020» участвуют военные из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.