Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»

Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»

Президент России Владимир Путин посетит 25 сентября международные стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Он совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр пройдет основной этап стратегических учений.

Учения проходят на полигонах «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего в маневрах примут участие около 80 тыс. человек.

«Главными целями СКШУ „Кавказ-2020“ являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе выполнения задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности ВС России и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач», — говорится в сообщении Кремля.

Учения начались 21 сентября и завершатся 26 сентября. В «Кавказ-2020» участвуют военные из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах
Секретарь ЦИК отметила проблему с кадрами на муниципальных выборах
"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов зарабатывает 7-летний Гном Гномыч
"Куплю много оружия, машины и дом": стало известно, сколько миллионов
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»
Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма "Гнездо"
Олеся Судзиловская, Виктория Дайнеко и другие на премьере фильма
"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с днем рождения, сравнив его с аппендиксом
"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с
Дом научной коллаборации для школьников открылся на базе ДВФУ
Дом научной коллаборации для школьников открылся на базе ДВФУ
В 2020 году в школах Калужской области начали работать 42 «Точки роста»
В 2020 году в школах Калужской области начали работать 42 «Точки
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
Миронов предложил изменить систему ипотечного кредитования
В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10 педагогов
В Кировской области победителями программы «Земский учитель» стали 10
В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк «Квантотрак»
В Пензенской области начал работу первый мобильный технопарк

Топ на сегодня

Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
Сделкой по покупке «Яндексом» TCS Group займётся ФАС
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть направлено более 40 млрд рублей – Владимир Путин
В 2021 году на организацию питания для школьников должно быть
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Песков рассказал о формате мероприятий с участием Путина
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

Еще по теме

Армянские военные взяли курс на «Кавказ-2020»
СМИ анонсировали посещение Путиным учений «Кавказ-2016»
На Украине стартовали командно-штабные учения "Рубеж-2016"
Шойгу: запад выдает учения российских войск за новую Холодную войну