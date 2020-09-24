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Путин призвал губернаторов не подводить избирателей

Путин призвал губернаторов не подводить избирателей
Президент России Владимир Путин в ходе общения с избранными в сентябре губернаторами отметил, что голосовавшие за них россияне ждут от работы глав регионов конкретных результатов, и попросил их не подводить избирателей.

"Я еще раз всех вас поздравляю с результатами выборов. Они действительно являются впечатляющими, но в этой связи возникает очень важное обстоятельство, которое вы должны иметь в виду. Результат, который вы получили на выборах, связан с доверием, которое граждане вам оказали и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие", - обратился Путин.

# Политика
По материалам: ria.ru

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