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Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом стало известно сегодня, 24 сентября.

Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

«Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить», — написал он на своей странице в Facebook.

ИА Newstes напоминает: в марте 2014 года глава Нобелевского института в Осло Гейр Лундестад сообщила, что российский лидер Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Тогда на соискание премии Путина выдвинула Международная академия духовного единства и сотрудничества. Под обращением в Нобелевский комитет поставил подпись, в частности, певец Иосиф Кобзон. Президент академии Георгий Трапезников, объясняя решение академиков, напомнил о «миротворческой роли» главы государства в Беслане, Южной Осетии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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