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Работа официанткой, брак с рэпером и тайная беременность: яркие главы из жизни Александры Бортич

Работа официанткой, брак с рэпером и тайная беременность: яркие главы из жизни Александры Бортич

За последние пять лет жизнь Александры Бортич кардинально изменилась: из простой официантки в рок-баре она превратилась в одну из самых востребованных актрис российского кинематографа, а недавно также освоила новую для себя роль — нежной и заботливой мамы. Сегодня, в 26-й день рождения Александры Бортич, NEWSTES.RU решил вспомнить самые яркие и для многих неизвестные главы из жизни актрисы. О детстве в Беларуси, начале карьеры в кино, браке звезды с рэпером, ее тайной беременности и активной гражданской позиции подробно рассказываем в новом материале.

Переезд из Беларуси и любовь к тяжелому року

Александра Бортич родилась в городе Светлогорске Гомельской области, где прожила до трех лет, — именно столько будущей актрисе было, когда ее родители развелись. После расставания мамы и папы маленькая Саша переехала жить к бабушке в Гродно, в то время как ее мама отправилась покорять российскую столицу.

После того как мама Бортич вышла замуж во второй раз, она забрала ее жить в Москву: на тот момент девочке было 10 лет. С раннего детства будущая звезда проявляла себя творчески — легко заучивала стихотворения, а потом театрально декламировала на семейных торжествах, и училась в музыкальной школе, где освоила игру на саксофоне.

Александра Бортич в детстве

При этом в своих интервью Бортич неоднократно рассказывала, что у нее был довольно непростой подростковый период. Девушка начала общаться с компанией байкеров, научилась водить мотоцикл и полюбила тяжелый рок — уже тогда в ее плейлисте были песни групп Deep Purple, Iron Maiden и Роберта Планта.

Александра Бортич в юности

В беседе с Татьяной Мингалимовой в ее YouTube-шоу "Нежный редактор" Саша выразила благодарность своей маме и отчиму за все, что они для нее сделали, но призналась, что ее отношения с ними совсем не всегда были такими хорошими, как сейчас:Моя мама, которая сделала для меня просто все, что могла, и которая меня вырастила. И мой отчим, — хотя я ненавижу слово "отчим", мне нравится в английском stepdad, типа "папа через шаг". У нас были очень сложные периоды в моем подростковом возрасте, но сейчас я очень сильно их люблю и очень им благодарна. Но Андрей появился, когда мне было 11. И плюс все эти сложные периоды. Конечно, в подростковом возрасте это все по-другому воспринимается. Но моя мама, конечно... Я очень люблю ее сильно и очень ей благодарна. Так что у меня, пока я росла, было все не очень гладенько. Не было счастливой и полной семьи. Но это круто, я на самом деле очень благодарна, что все именно так. Именно благодаря этому моя жизнь так сложилась, благодаря этому у меня появился такой стержень, такие раны, боль. Благодаря этому я снялась в первом фильме и поэтому я вообще сейчас работаю на такой классной работе. Я не хочу говорить, что у меня какое-то сложное детство, но определенно оно не безоблачное. И когда я вижу девочек, у которых просто есть все, я каждый раз думаю: "Блин, вот тебя еще мордой об стол жизнь не возила". Я благодарна Вселенной, что у меня все именно так и что я именно такая.


Александра Бортич с мамой Оксаной
Александра Бортич с отцом Николаем

И если общение с мамой и отчимом Александре Бортич наладить со временем все же удалось, то о ее отношениях с биологическим отцом на сегодняшний день ничего не известно: актриса оставляет вопросы журналистов о нем без комментариев. При этом в сети сохранились довольно трогательные снимки актрисы с отцом, сделанные несколько лет назад. По слухам, отношения Александры с папой как раз испортились уже после того, как она прославилась на всю страну.

Александра Бортич с отцом Николаем

Провал в театральном вузе и работа официанткой

Еще в старшей школе у Александры Бортич появилась мечта — стать актрисой. В 10-м классе она вместе с другом записалась на занятия в театральную студию, в которой окончательно определилась с будущей профессией. После окончания школы девушка попыталась поступить в один из столичных театральных вузов, но не смогла пройти по конкурсу.

После провала Бортич подала документы в педагогический университет, однако всего через пару месяцев бросила вуз, потому что поняла, что не хочет тратить время на совершенно неинтересную ей специальность. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, Саша устроилась официанткой в рок-бар "Сквот", а в свободное время начала ходить на кастинги.

В своих интервью Бортич по-прежнему с теплотой вспоминает этот период в своей жизни и даже говорит, что если когда-то в будущем решит открыть свой собственный бар, то обязательно будет подрабатывать в нем официанткой. Саша убеждена, что если бы она не была такой "раздолбайкой", то и сейчас могла бы спокойно прожить на зарплату официанта. При этом обслуживание клиентов в баре она всегда воспринимала не как рутину, а как настоящее искусство.Я люблю эту работу. Поэтому, когда я вижу недовольных официантов, я все время думаю: "Блин, не нравится, вали нахрен домой! Что ты здесь делаешь?". Меня часто очень спрашивали: "Ты что за чаевые так надрываешься?". А я реально кайфовала, мне нравилось развлекать людей. Поэтому у меня и чаевые были хорошие, потому что я всегда искренне подходила. Мне кажется, что официант — это в какой-то степени тамада. Он может сделать ваш вечер очень классным, а может — просто обычным.


Как раз в тот период хождение по кастингам принесло свои первые плоды. Саша попала на пробы в сериал "Деффчонки". Роль в ситкоме Бортич тогда не получила, однако запомнилась нескольким режиссерам на съемочной площадке. Одной из них была Нигина Сайфуллаева, которая впоследствии пригласила девушку в свою малобюджетную картину "Как меня зовут", с которой и началась ее успешная карьера в кино. Кстати, как до съемок ленты, так и после них Саша еще продолжала какое-то время работать в рок-баре. Как-то Бортич даже обслуживала Нигину, которая зашла, чтобы увидеться с ней и выпить пару шотов.

Александра Бортич на съемках картины "Как меня зовут"

Лучшие роли

Первой ролью Александры Бортич в кино стало ее участие в картине "Как меня зовут" Нигины Сайфуллаевой. Наравне с Мариной Васильевой и Константином Лавроненко Бортич сыграла в картине одного из ключевых персонажей. По сюжету фильма героиня Бортич по имени Саша вместе с подругой Олей отправляется в Крым — там Оля должна встретиться со своим отцом, которого до этого никогда не видела. Прямо на пороге дома папы Оля пугается и просит героиню Бортич притвориться собой. Сначала розыгрыш девушек выглядит довольно забавно, но со временем оборачивается драмой и переворачивает жизни всех.


В фильме "Как меня зовут" Александра неоднократно предстает полностью обнаженной, а в одной из сцен ее героиня крайне правдоподобно занимается оральным сексом с партнером. При этом часть откровенных сцен в финальный монтаж попросту не вошла, как уже потом сказала Бортич: "И слава Богу". По словам Александры, во время съемок, на момент которых ей едва исполнилось 19 лет, она выполняла такие задания режиссера, на которые сейчас ни за что не решилась бы, — какие именно, актриса не уточняет.

В разговоре с Татьяной Мингалимовой в YouTube-шоу "Нежный редактор" Бортич призналась, что прямо на кастинге показала режиссеру и ее ассистентам грудь, а уже на одной из репетиций согласилась раздеться перед своими партнерами. По словам Александры, в тот момент у нее не было стеснения, к тому же она полностью доверяла Нигине. Впоследствии съемки также были довольно смелыми — у Бортич не было дублеров даже в самых откровенных сценах.

Александра Бортич в картине "Как меня зовут"

У нас был большой период читок, когда мы просто приходили и каждый день читали-читали-читали. Дошли до этих сцен, и было как-то непонятно, как это все будет. И, в общем, пришло такое решение, что надо раздеться друг перед другом. Но я в 18 лет была такая борзая... Меня за это и утвердили. Я была просто крышесносная, хуже, чем сейчас, в 2—3 раза. Просто я тогда была немножко другая, немножко более долбанутая и свободная в хорошем смысле, — рассказала Бортич о съемках в картине "Как меня зовут".

Александра Бортич в картине "Как меня зовут"

Фильм вышел на экраны в 2014 году и был довольно высоко оценен кинокритиками. Кстати, в беседе с журналистами режиссер Нигина Сайфуллаева рассказывала, что Александра пришла на кастинг в самый последний день и роль для другой актрисы из каста Анны Котовой писалась специально под нее. Лента была представлена на "Кинотавре", где получила специальный диплом жюри "За легкое дыхание и художественную целостность", притом что многие кинокритики все равно признали картину недооцененной.


Александра Бортич на съемках картины "Как меня зовут"

Александре фильм помог громко заявить о себе. Уже в 2015 году на нее посыпалось огромное количество предложений, среди них были сериалы "Людмила Гурченко" и "Выстрел", а также полнометражные картины "Духless 2", "Про Любовь" и "Неуловимые". В своих интервью Александра Бортич вспоминает этот период как довольно непростой в своей жизни.

Это был очень тяжелый график, особенно учитывая, какими адскими сменами нас "урабатывали" на "Неуловимых". Но был момент, когда у меня была крайняя смена на "Про Любовь" ночная, которая закончилась в 7 утра, мне подарили букет, и я поехала на  смену "Духless 2", где я бегала весь день по Арбату и где меня сбивала машина. Я валялась там на траве вообще не в сознании, — вспоминала актриса.

Кстати, в тот период Александра с легкостью соглашалась на предложения режиссеров обнажиться в кадре, чем изначально, собственно, и прославилась. При этом последние годы откровенных сцен с ее участием на экранах стало меньше. Сама Бортич объясняет это просто: повзрослела и стала менее дерзкой и смелой и при этом более избирательной.


Александра Бортич в картине "Неуловимые"
Александра Бортич и Данила Козловский в фильме "Духless 2"
Александра Бортич и Евгений Цыганов в фильме "Про Любовь"

Бессонные ночи, которые Александра Бортич проводила на съемочных площадках, дали свои плоды: в 2015-м имя девушки узнала вся страна, а издание GQ добавило ее в список топовых актрис года.

Следующий, 2016 год стал для Александры Бортич не менее плодотворным и насыщенным в профессиональном плане. Она продолжала сниматься в продолжении "Неуловимых", работала в сериале "Полицейский с Рублевки" с Александром Петровым и над фильмом "Викинг", где ее партнером стал Данила Козловский.

Александра Бортич в фильме "Викинг"
Данила Козловский и Александра Бортич в фильме "Викинг"

Александра рассказывала, что съемки "Викинга" стали для нее настоящим испытанием. Актрисе пришлось не только пройти ускоренный курс по истории, с которой в школе она совсем "не дружила", но и научиться расслабляться в постельных сценах в совершенно не располагающей к этому атмосфере, — зимой, в неотапливаемых декорациях.

У нас все было сложно. Сцена изнасилования, постельная сцена была не самой легкой, потому что это был февраль, а декорации были деревянными и неотапливаемыми. Нас пытались как-то согреть, включали обогреватели, но невозможно нагреть пространство такого рода. Физически было еще очень сложно на съемках в Крыму под палящим солнцем — Даня и Максим Суханов были в доспехах, а я в шерстяном платье, — рассказывала Бортич о съемках в "Викинге" в эксклюзивном интервью NEWSTES.RU.

Данила Козловский и Александра Бортич в фильме "Викинг"

2017-й стал для Александры Бортич годом сериалов. Она снялась сразу в нескольких популярных телевизионных проектах, среди которых был очередной сезон "Полицейского с Рублевки", сериалы "Вы все меня бесите", "Любимцы", "Филфак" и "Чужая кровь". Параллельно Александра снималась в продолжении "Викинга", драме "Жги" и фильме "Про любовь. Только для взрослых", режиссером которого выступила Нигина Сайфуллаева, когда-то открывшая в Саше актрису.


Сергей Бурунов и Александра Бортич в сериале "Полицейский с Рублевки"
Александра Бортич в сериале "Полицейский с Рублевки"

Одним из самых заметных проектов Александры Бортич на сегодняшний день стал фильм Алексея Нужного "Я худею", ради съемок в котором актрисе пришлось набрать около 20 килограммов. Это предложение стало для Александры настоящим вызовом, — притом что звезда никогда не была довольна своим отражением в зеркале и постоянно боролась с лишними, как ей казалось, килограммами. При этом Бортич утверждает, что такая резкая прибавка в весе ради роли не сказалась на ее состоянии здоровья.

Александра Бортич на съемках фильма "Я худею"

Я просто склонна к полноте. Я поняла, что мой здоровый "большой" вес — это 69 килограммов. Это был порог, на котором мой вес встал, и сколько бы я ни обжиралась, несколько дней он просто не приходил. Но потом я сломала свой организм. Моя максимальная отметка была 76 с половиной килограммов, — рассказала Бортич о подготовке к роли в фильме "Я худею", после съемок в котором ей удалось прийти в форму с помощью регулярных тренировок и правильного питания.

Александра Бортич в фильме "Я худею"
Александра Бортич на съемках фильма "Я худею"

В 2018-м на экраны вышла не только картина "Я худею", но и еще несколько ярких проектов с участием Александры Бортич. Среди них — триллер "Проводник", в котором Бортич сыграла вместе с Евгением Цыгановым, и сериал Бориса Хлебникова "Обычная женщина", где партнерами Саши по съемочной площадке стали Анна Михалкова, Аглая Тарасова и другие звезды российского кинематографа.


Александра Бортич в сериале "Обычная женщина"

В проекте "Обычная женщина", который по итогу был удостоен премий "ТЭФИ" и "Золотой орел", Александра Бортич сыграла приехавшую из провинции студентку филфака МГУ, которая задумывает продать на аукционе свою девственность.

"Обычная женщина" — это кино про нашу жизнь. Не могу сказать, что у меня был личный опыт знакомства с проститутками, но мне было бы, наверное, интересно с ними пообщаться. Но мне лично очень сложно представить, как на это можно пойти. Как и моей героине, на самом деле, — рассказывала Александра о съемках в "Обычной женщине".

Александра Бортич в сериале "Обычная женщина"

В прошлом году у Бортич было сразу несколько успешных проектов — фильм Клима Шипенко "Холоп", который стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа, и картина Елены Казановой "Любовницы", где Саша сыграла вместе с Паулиной Андреевой и Юлией Александровой.

Александра Бортич в фильме "Холоп"
Милош Бикович и Александра Бортич на съемках фильма "Холоп"

В августе на видеосервисе Premier состоялась премьера нового сериала "Игра на выживание", одну из ролей в котором сыграла Александра Бортич. Проект, режиссером которого выступил Карен Оганесян, известный зрителям по работе над фильмами "Мамы" и "Домовой", получил хорошую оценку от кинокритиков. Понравился он и многим зрителям — на данный момент на "Кинопоиске" рейтинг сериала составляет 7,7.

Александра Бортич

Отсутствие актерского образования не мешает Александре не только сниматься в кино и сериалах, но и выходить на театральные подмостки. Несколько лет назад она получила роль в постановке Владимира Панкова "Однорукий из Спокана" в столичном "Центре драматургии и режиссуры". По словам Бортич, это предложение обрадовало ее до слез.

Владимир Николаевич Панков — режиссер, у которого я даже не мечтала играть, я была его дикая фанатка — летом прислал мне сообщение: "У меня есть для тебя пьеса. У тебя главная женская роль!". Я просто охренела! Расизм, гомофобия, отрубленные руки, песни и танцы — вот так коротко я могу описать наш спектакль. Этот спектакль Панкова рассчитан на сравнительно широкую ауди­торию, но даже с него пару раз зрители уходили, — рассказывала Бортич о спектакле со своим участием в беседе с изданием Esquire.

Кстати, получать актерское образование Александра Бортич не спешит, а на вопросы журналистов об этом обычно отвечает: "У меня нет актерского и высшего образования, но и с образованием можно не найти работу".


Александра Бортич в спектакле "Однорукий из Спокана"

Брак с рэпером и тайная беременность

Первым возлюбленным Александры Бортич, о котором стало известно общественности, стал актер Илья Маланин, с которым они познакомились в 2014 году на съемках "Неуловимых" и вскоре после этого начали встречаться. Актриса не особо посвящала журналистов в подробности своей личной жизни, однако изредка все же публиковала в своем инстаграме совместные снимки с возлюбленным.


Илья Маланин и Александра Бортич

Как раз один из таких кадров, опубликованный в 2016 году, спровоцировал слухи о скорой свадьбе Бортич и Маланина, — на нем Александра в белом платье стояла рядом с возлюбленным и демонстрировала кольцо на том самом пальце. Пост Бортич также сопроводила хештегом #justmarried (в пер. с англ. — молодожены), тем самым только подогрев разговоры о свадьбе с Ильей.

Позже выяснилось, что никакого торжества не было, а снимок был сделан на съемках второго сезона "Полицейского с Рублевки". После этого Саша извинилась перед фолловерами за то, что ввела их в заблуждение.

Зимой 2017 года стало известно, что Александра Бортич и Илья Маланин расстались после трех лет романа. Тогда в прессе появились слухи, что причиной разрыва пары стали съемки Бортич в "Викинге", — мол, Илье не понравилось, что Саша принимала участие в большом количестве откровенных сцен.

Вряд ли эта версия имела что-то общее с реальностью, ведь за три года совместной жизни с Маланиным Бортич неоднократно появлялась в кадре обнаженной в других проектах. Как бы то ни было, через какое-то время расставание с Маланиным Бортич подтвердила, однако отказалась проливать свет на истинные причины их разрыва.

Всего через несколько месяцев после расставания с Ильей, весной 2017 года, выяснилось, что у Александры Бортич новый роман — с рэпером Вячеславом Воронцовым, выступающим под псевдонимом Мезза. Разговоры начались после того, как они вместе пришли на премьеру сериала "Филфак". Поговаривали, что мама актрисы сначала была не  в восторге от нового избранника дочери и считала, что он не подходит ей даже внешне. Однако после знакомства с Вячеславом мама Бортич изменила о нем мнение в лучшую сторону.


Вячеслав Воронцов и Александра Бортич
Вячеслав Воронцов

Летом 2018-го в прессе начали говорить о разводе Александры и Вячеслава — эта новость стала полной неожиданностью для поклонников, которые до этого даже не догадывались, что Александра связала себя с возлюбленным узами брака. Как выяснилось позже, вскоре после начала романа в 2017 году Александра и Вячеслав поженились, однако в браке пара по итогу продержалась меньше года.

В YouTube-шоу на канале "Нежный редактор" Бортич впервые подтвердила развод с Меззой, однако отказалась делиться какими-то подробностями этой истории. При этом Александра, которая, по слухам, и стала инициатором развода, призналась, что после расставания с рэпером чувствует себя по-настоящему счастливой.

Я такой человек — мне сложно без любви. Но сейчас я кайфую, что я сама с собой. Мне отлично вообще. Правда, это круто. Я наслаждаюсь — полностью предоставлена сама себе, планирую все сама и трачу деньги только на себя. Это прекрасно. Мягко говоря, я сильно рада была остаться одна. Первые пару недель я постоянно слышала, что в моей ситуации быть такой счастливой — это просто неприлично, — рассказала Бортич о том, как чувствует себя после расставания с мужем.

Александра также уточнила, что они с Вячеславом приняли решение пожениться слишком быстро, и назвала это основной ошибкой в их отношениях.

Вячеслав Воронцов и Александра Бортич

Александра совсем недолго наслаждалась своим одиночеством. Всего через несколько месяцев после развода с Воронцовым у нее начался новый роман. В конце 2018 года стало известно, что избранником Бортич стал основатель школы ораторского искусства "Король говорит!" и сын руководителя инвестиционной группы AVS Group, члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева Евгений Савельев.

По традиции никаких комментарий по поводу их отношений в прессе актриса не дает, при этом периодически публикует романтичные снимки с возлюбленным в своем инстаграме. Кстати, в феврале этого года в прессе появлялись слухи, что Александра вышла замуж за Евгения, однако до сих пор эти разговоры так и не нашли официального подтверждения.

В августе 2020-го звездная пара неожиданно для большинства поклонников рассказала о пополнении в семье — у Бортич и Савельева родился сын, которого назвали Сашей. При этом первые слухи о беременности Александры появились еще в конце прошлого года, однако на протяжении всех девяти месяцев актриса хранила молчание.

Даже новостью, что Бортич стала мамой, впервые поделился телеграм-канал "Время мочить манту". Сама же Саша подтвердила эту информацию только через месяц после рождения сына. Тогда она опубликовала первый снимок с малышом в своем инстаграме, чем вызвала удивление у многих фолловеров, — в посте они восхищались тем, как мастерски ей удавалось скрывать беременность.

Хотим сказать большое спасибо всем за добрые слова! Все прочитали, — нам очень приятно. Ну, как нам, мне. Санек пока еще ничего не понимает и только ждет, когда уже можно будет снова покушоц (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — поблагодарила Бортич подписчиков за поздравления с рождением сына.

Евгений Савельев и Александра Бортич с сыном Сашей

Пока Александра погружена в заботы о малыше, однако долго засиживаться в декрете явно не собирается и совсем скоро вернется к работе над новыми проектами.


Александра Бортич с сыном Сашей
Александра Бортич и Евгений Савельев

Гражданская позиция

Если в самом начале своей карьеры Александра Бортич воздерживалась от каких-либо высказываний по поводу политики и происходящего в как в России, так и в ее родной Беларуси, то в последний год начала публично выражать свое мнение и активно выходить на различные митинги. Все началось еще год назад, когда Бортич вместе с другими молодыми актерами запустила флешмоб в соцсетях и организовала одиночные пикеты у здания администрации президента в центре столицы в поддержку актера Павла Устинова.


Александра Бортич

Напомним, что Устинов был осужден по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". В суд на него подал старший сержант полиции Александр Лягин — он утверждал, что во время акции протеста на Пушкинской площади Павел оказал  настолько сильное сопротивление, что вывихнул ему плечо. При этом на кадры задержания Устинова доказывали обратное, но их просто отказывались приобщать к делу. После того, как за актера вступились многие публичные люди, а дело вызвало общественный резонанс, актер все же был отпущен на свободу.

Это особенный случай, когда актеры объединились и использовали свое влияние. Здорово, конечно, но на меня вылилась уйма грязи за эти дни в интернете... но хорошего все равно больше, мне многие люди пишут "спасибо!", — прокомментировала Бортич свое участие в акции поддержки Устинова в беседе с Esquire.

Вскоре после этого Александра также приняла участие в митинге против репрессий и за освобождение политзаключенных, который прошел 29 сентября прошлого года на проспекте Сахарова в Москве, — ради этого мероприятия Бортич даже попросила перенести время съемок в очередной картине.

Раньше, если я видела, что какой-то трэш происходит, я думала: "Блин, вот отстой, как же это ужасно!". Но мне всегда казалось, что я не тот человек, который может об этом говорить, потому что я не очень разбираюсь в политике, я была не готова, что ли. А сейчас во мне будто открылся ящик пандоры, который, мне кажется, уже не закроется, — рассказала Александра о своей гражданской позиции в той же беседе с журналистами.

Не оставили Бортич равнодушной и протесты, связанные со скандальными президентскими выборами в ее родной Беларуси, которые продолжаются в стране уже больше месяца. Вскоре после родов Александра приняла участие в мирных протестах в Москве с целью поддержать белорусский народ, убежденный, что победа Александра Лукашенко на выборах была сфальсифицирована.

Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь, — выразила Бортич свою позицию на этот счет в инстаграме.


Кстати, в своих интервью Александра также неоднократно поддерживала представителей ЛГБТК-сообщества. Бортич выступает за толерантность и убеждена, что однополые отношения не должны притесняться в современном обществе. Кроме того, актриса считает, что людям не должно быть никакого дела до ориентации любого другого отдельного человека, потому как это личное дело каждого.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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