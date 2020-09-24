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Ресторан в Виннице назвал роллы "Сталин" и поплатился за ошибку

Ресторан в Виннице назвал роллы "Сталин" и поплатился за ошибку

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Виннице только что открывшийся суши-бар Darkside Sushi Hub оказался в центре скандала. Причиной стал неудачный нейминг блюд. Рестораторы решили назвать один из роллов «Сталин»: почему-то сет в красно-черной цветовой гамме навеял именно такие ассоциации. Неравнодушные жители Винницы напомнили суши-бару, что неправильно и недостойно возрождать в Украине культ личности диктатора. Спустя сутки администрации пришлось внести изменения в меню, а также закрыть комментарии на страницах в соцсетях и извиниться перед горожанами.

Администрация суши-бара призналась, что кроме шквала негатива в соцсетях получила еще и угрозы физической расправы с владельцами. Руководство ресторана внесло изменения в меню и опубликовало официальные извинения.

«Приносим глубочайшие извинения тем, кого это оскорбило!!! Мы ребята мирные, и ни о каком черном пиаре речь не шла! Название сменено, никаких отсылок, никаких подтекстов», — говорится в заявлении.

Компания оправдывается, что упомянутый в меню «Сталин» — это якобы было не имя, не фамилия, и не напоминание о диктаторе и его репрессивной политике.

Бывший ролл «Сталин» теперь называется Dark Side, но описание к нему осталось тем же.

Напомним, ранее похожий скандал разгорелся в Днепре — там учительница поздравила первоклассников открыткой со Сталиным.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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