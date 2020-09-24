Росавиация выдала допуски на международные рейсы

Анастасия Иванова

Росавиация провела первое после начала пандемии коронавируса заседание межведомственной комиссии о допуске авиакомпаний на международные рейсы. Перевозчики запрашивали допуски на рейсы, как по разрешенным направлениям, так и в страны Европы, но получили разрешения на полеты не все желающие.

На сайте Росавиации опубликован приказ от 23 сентября о допуске авиакомпаний на международные регулярные и чартерные рейсы. Согласно его тексту, межведомственная комиссия выдала допуск пока только одной авиакомпании.

«Уральские авиалинии» могут выполнять чартерные рейсы в «иностранные пункты перевозок, за исключением пунктов, выполнение перевозок в которые, в соответствии с межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, требует проведения процедуры согласования с назначенными перевозчиками».

Напомним, что авиакомпания запрашивала допуски на чартерные рейсы в Бургас (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону), Аликанте (Москва). При этом, согласно материалам к заседанию комиссии, допуски запрашивались на период летнего сезона 2020 г., который уже подходит к концу.

Были внесены изменения в допуски к выполнению чартерных рейсов авиакомпанией «Победа». Перевозчику продлили срок действия допуска на чартерные рейсы «в/из пунктов на территории иностранных государств, за исключением пунктов на территории следующих стран: Азербайджан, Болгария, Испания, Израиль, Италия (Рим, Милан), Франция, Куба, Иордания, Латвия, Эстония, Нидерланды, Венгрия».

Другие запрашиваемые авиакомпаниями допуски на летний и зимний сезоны IATA в приказе не отражены. Возможно, они не рассматривались комиссией из-за действующих ограничений на международные полеты в период пандемии коронавируса.

Напомним, что перевозчики запрашивали разрешения на чартерные рейсы в Австрию, Болгарию, Венгрию, Доминикану, на Кубу, в Испанию и Францию. Допуски на регулярные рейсы запрашивались из разных городов России в Лондон, Каир, Стамбул Даламан и Танзанию.

Основная часть документа Росавиации посвящено отзывам допусков. По всем пунктам указывается, что решение принято авиакомпаниями самостоятельно. Авиакомпания «Победа» отказалась от 10 направлений, «Россия» - от одного направления, «ИрАэро» сдал допуски на более 90 направлений, «Ред Вингс» - на два направления.