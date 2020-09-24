Рособрнадзор запустил горячую линию, посвященную проведению ВПР

Анастасия Иванова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запустила горячую линию, посвященную проведению всероссийских проверочных работ, сообщает Рособрнадзор.

На почту [email protected] обучающиеся или их родители или законные представители могут присылать вопросы, а также информацию о проблемах при проведении ВПР. Линия организована для мониторинга ситуации с проведением всероссийских проверочных работ в субъектах РФ, чтобы родители школьников могли с ее помощью сообщать о возникающих сложностях и о нарушении прав обучающихся.

В 2020 году ВПР проходят в период с 14 сентября по 12 октября.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.