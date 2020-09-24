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Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение

Россия должна быть довольна активностью Армении на Ближнем Востоке — мнение

Ближний Восток находится в процессе серьёзной трансформации, в беседе с информационно-аналитическим центром VERELQ (Ереван) констатировала арабист Аракс Пашаян. По её словам, на нынешнем этапе ключевым фактором трансформаций на пространстве Большого Ближнего Востока является новый подход арабских стран к Израилю, который «полностью изменит систему безопасности» в регионе.

Армянский эксперт также затронула вопросы исходящих от Турции угроз и роли России в регионе.

«Активизация Армении (в ближневосточных процессах. — Ред.) в некоторой степени связана с подходами Анкары к Еревану. Однако антитурецкая повестка не может и не должна лечь в основу отношений Армения — арабский мир. Это неправильно. Сегодня этот вектор работает, но завтра многое может измениться. С другой стороны, пока (президент Турции) Реджеп Тайип Эрдоган не изменит свои подходы к Армении, Ереван не может сидеть сложа руки. Армении нужно расширенное представительство в Северной Африке. Это будет выгодно Армении также с точки зрения придания нового импульса развития своей экономике», — отметила собеседница ИАЦ VERELQ.

Стратегическое сотрудничество Армении с Россией в глазах некоторых арабских стран может повысить вес Еревана, продолжила она.

«Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, что предоставляет определённые возможности и для арабских стран. Отношения с Арменией приблизят их к Южному Кавказу. В настоящее время Армения сотрудничает с Россией по ближневосточным вопросам, доказательством чего является деятельность Центра гуманитарных миссий Армении в сирийском Алеппо (гуманитарная миссия военных и гражданских специалистов закавказской республики в Сирии. — Ред.) Думаю, Россия должна быть довольна активизацией Армении на Ближнем Востоке. С другой стороны, армянский фактор нужен России также с точки зрения обуздания Турции в случае необходимости. Армения не является конкурентом России на Ближнем Востоке, следовательно, Москва не должна ревностно относиться к успехам Еревана на этом направлении. Не могу не отметить, что в российской прессе ранее появились некачественные анализы на эту тему», — сказала Пашаян.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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