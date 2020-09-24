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Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей

Ростовский губернатор пообещал быстро реагировать на запросы жителей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал президенту России Владимиру Путину о своем деловом настрое после вступления в должность главы региона и пообещал по-прежнему быстро реагировать на запросы населения, сообщает правительство региона.

Президент в четверг в режиме видеоконференции встретился с избранными на сентябрьских выборах губернаторами. Он напомнил о задачах, которые предстоит решать губернаторам: реализация национальных проектов, борьба с распространением коронавируса, укрепление системы здравоохранения, восстановление нормального делового ритма экономики, восстановление занятости и доходов людей.

"Успех решения этих задач во многом зависит от того, как идет работа в регионах, в каждом муниципалитете, и здесь огромная роль принадлежит вам, как главам субъектов РФ. И главное – слышать людей, быть с ними в открытом диалоге, получать живой отклик, обратную связь", - приводятся в сообщении слова президента.

Голубев поблагодарил главу государства за поддержку Ростовской области и поделился своим настроем на эффективную работу по дальнейшему развитию региона. "В первый рабочий день после вступления в должность, несмотря на то, что за плечами какие-то годы, на работу пришел как в первый раз", - сказал он, добавив, что есть энергия и желание двигаться дальше, и этим "пытаемся зарядить всех членов команды".

# Политика
По материалам: ria.ru

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